Telefonlarımız ve bilgisayarlarımız ne kadar gelişmiş olursa olsun hâlâ mücadele etmeye çalıştığımız büyük bir sorun var: virüsler. Peki neden bilgisayarlar bu virüslere telefonlar kadar dayanıklı değil?

Yeni dünyada, bir diğer adıyla teknoloji dünyasında telefonlarımız ve bilgisayarlarımız bizi o evrene açan bir kapı oldu. İkisi de birbirinin birçok işlevini aynı şekilde yerine getirebiliyor. Birbirinin yerini neredeyse aratmıyorlar.

Ancak aralarındaki önemli farklardan biri; bilgisayarlarımızın, telefonlarımıza kıyasla daha kolay virüse yakalanması. Bu yüzden de bilgisayarlarımız sırf virüs kapmasın diye önleyici programlar satın almak, mouse almak kadar temel bir ihtiyaçmış gibi geliyor. İyi de bu durum neden böyle?

Nedenlerden ilki, telefonlarda bilgisayara kıyasla sınırlı donanım olması.

Telefonlarımız, bilgisayara göre çok daha sınırlı donanımlara sahip olduğu için daha kontrollü oluyor. Şöyle de diyebiliriz, hataların yol açabileceği değişkenlik azalıyor ve bu hatalara karşı direnç artmış oluyor.

Telefonlarımızda yazılım güncellemeleri daha sık yapılıyor.

Markaların işletim sistemi geliştiricileri, güvenliği artırmak için yazılım güncellemelerini sürekli yeniliyor. Biz sadece “Bakalım yeni ne özellik gelmiş?” kısmına odaklansak da aslında güvenlik açıklarını düzeltmek ve dayanıklılığı yükseltmek, bu güncellemelerin en kritik noktalarından.

Hâliyle her yeni güncellemede güvenlik biraz daha artıyor ve açıklar da gideriliyor. Ancak bilgisayarlarımızda bu, telefonlar kadar sık rastlanan bir uygulama değil.

En önemli sebeplerden biri de telefonlarımızın, kilitli işletim sistemlerine sahip olması.

Özellikle iOS ve Android gibi işletim sistemleri, çok dikkatli bir şekilde kilitleniyor. Ayrıca telefonların işletim sistemindeki “root control” denilen, kullanıcının farkında olmadığı her türlü ekstra gizli özellik ve ayarı kapsayan kontroller, telefonlarda kapalı oluyor.

Elbette bu “root control” adındaki sistemi kırmanın yöntemleri de var. Birçok insan bunu, telefonun performansını artırmak için tercih edebiliyor. Tabii bunu yaparken güvenlik risklerini de göze alması gerekiyor.

PlayStore, AppStore gibi uygulama mağazaları, tarama yapıyor.

Hem Apple hem Google, sahip oldukları uygulama mağazalarını titizlikle tarıyor. Bu tarama, virüse yol açabilecek yazılımlarla karşılaşma olasılığını azaltarak telefonu koruyor.

Bilgisayarlarımıza bir şey indirirken “HD Film Cehennemi Kurtlar Vadisi Vatan indir” yazıp şak diye indirebiliriz ancak telefona bir şeyler indirirken genellikle uygulama mağazalarını tercih ettiğimiz için risk azalıyor.

Şu anda virüs koruma konusunda en başarılı işletim sistemi, ekstrem derecedeki kısıtlamaları sayesinde Apple modellerinde gibi görünüyor çünkü dışarıdan herhangi bir programlamaya açık değil ve Android sistemlerde olduğu gibi her şey indirilmiyor.

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