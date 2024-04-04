Ah, 2006... O zamanlar internet, bugün bildiğimiz devasa bilgi okyanusundan çok, vahşi batıya benziyordu. Bu dönemde, internette gezinen kişiler için beklenmedik bir tuzağın varlığından bahsediliyordu: Goggle. Hayır, yanlış okumadınız "Google" değil, "Goggle".

Goggle, o dönemlerde âdeta bir şehir efsanesiydi. İnternetin karanlık bir köşesinde saklanan site, yanlış yazım yüzünden oraya düşen herhangi bir kullanıcının bilgisayarını lanetliyordu.

Bahsettiğimiz bu şey, sadece sinir bozucu pop-up'lardan ibaret değildi. E gelin madem hikâyenin detaylarına birlikte bakalım.

Her şey, 1998 yılında "Google" yerine "Goggle.com" yazıldığında başladı.

O zamanlar Goggle, pek de bilinmeyen ancak zamanla internetin devlerinden biri hâline gelecek olan bir arama motorunun yanlış yazımıydı. Basit bir hata, kullanıcıları beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyordu.

Goggle.com, yanlışlıkla oraya yönlendirilen kullanıcıları istenmeyen reklamlar ve kötü amaçlı yazılımlarla dolu bir dünyaya sürüklüyordu. Ancak bu durum, birkaç yıl boyunca pek fazla dikkat çekmedi.

2006 yılına gelindiğinde, internet kullanımı artık çok daha yaygındı ve "Goggle" yazım hatası, daha fazla insan tarafından fark edilmeye başlandı.

Kullanıcılar, basit hata yüzünden bilgisayarlarının ciddi zararlar görebileceğini anlamaya başladılar. Goggle, âdeta internetin Basilisk'i hâline geldi; ona bakan her kullanıcının bilgisayarı, anında ölme tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Bu konu o kadar popüler oldu ki antivirüs reklamlarında yer aldı, internet forumlarında ve makalelerde tartışıldı. Ancak zamanla Goggle.com hakkında detaylı bilgi bulmak, giderek zorlaştı. İnternetin unutkan doğası, dijital efsaneyi neredeyse tamamen silip attı.

Goggle.com'un kökenleri ve amacı hakkında kesin bilgilere ulaşmak epey zor. 1998'de kaydedilen alan adının, Google'ın yükselişiyle birlikte kötü niyetli hâle geldiği düşünülüyor. Ancak sitenin varlığı ve etkisi, çevrim içi kayıtların eksikliği nedeniyle büyük ölçüde bir muamma olarak kaldı.

Goggle.com'a yanlışlıkla giren kullanıcılar, kötü amaçlı yazılımlar ve istenmeyen reklamların kurbanı oluyordu.

Site, özellikle Windows XP kullanıcılarını hedef alıyordu ve SpySheriff gibi zararlı yazılımlar yoluyla ciddi güvenlik tehditleri oluşturuyordu.

Neden mi Windows XP diyoruz? Çünkü Windows XP ve Internet Explorer kullanan sıradan bir bilgisayar kullanıcısıysanız, bunun kurbanı olacaktınız ve site tam da bu tür insanları, yani safları hedefliyordu.

Açılır reklamlar, sizi rahatsız etmek ve arka planda gizlice çalışan gerçek tehdidi fark etmenizi engellemek için vardı. Goggle; o zamanlar Windows'ta bulunan çok büyük bir açıktan, WMF açığından yararlandı.

Windows Metafile'ın kısaltması olan WMF dosyaları; bir tanesini açtığınızda bir grup bilgisayar komutunun arka planda çalışmaya başlayacağı, renkleri, çizgileri ve şekilleri oluşturacağı yani onunla etkileşime girebileceğiniz görüntü dosyalarıdır.

Programcının yapması gereken tek şey, kullanıcının üzerine tıkladığı anda tehlikeli bir programın hemen indirilebileceği bir görüntü dosyası yaratmaktı.

Yani açılır reklamlardan ve görüntülerden kurtulmanız için teknik olarak tıklamanız gerekiyordu. Goggle, bunu bilgisayarlara kitlesel olarak yaymayı başardı.

SpySheriff bir antivirüs programı gibi davranan kötü amaçlı bir yazılımdı. Bilgisayarınızda tüm bu virüslerin yüklü olduğunu söyleyerek yalan söylüyor ve hatta bazen bunları kaldırmak için kullanıcılardan ücret talep ediyordu.

Deneyimsiz bir bilgisayar kullanıcısı bunun Windows antivirüs yazılımından geldiğini düşünebilir ve böylece daha fazla yönetimsel erişim için izin verebilirdi. Sizin izniniz olmadan yönetici hesapları oluşturur ve önemli sistem tercihlerini değiştirebilirdi.

Eğer SpySheriff'i kaldırmayı denerseniz, tekrar ortaya çıkıyordu. Eğer kaldırmaya devam ederseniz, tüm bilgisayarınızı çökertip ve mavi ekran veriyordu.

Nitekim Goggle, gelişen teknoloji ve sıkı gözetim altında olması nedeniyle tehdit olmaktan çıktı.

Ancak Goggle'ın hikâyesi, dijital dünyanın ne kadar hızlı değişebileceğinin ve dünün gerçeklerinin bugün nasıl efsanelere dönüşebileceğinin bir hatırlatıcısıdır.

Goggle.com, internetin ilk yıllarında yaşanan karmaşanın ve güvensizliğin bir özeti gibi değil mi?

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