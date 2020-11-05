Minecraft’ta Bir Ekip 10 Yılda Orta Dünya’yı İnşa Etti

Minecraft’ta bir ekip, uzun yıllar süren bir uğraşın ardından Yüzüklerin Efendisi dünyasını inşa etmeyi başardı. Orta Dünya’nın görkemi adım adım inşa edildi.

Minecraft topluluğu yaptığı muhteşem eserlerle insanları şaşırtmaya devam ediyor. Bu sunuculardan birinde de oyuncular bir araya gelerek J. R. R. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi eserinde anlattığı Orta Dünya’yı blok blok inşa ettiler.

Orta Dünya’nın en önemli noktaları ve de arada kalan bölgeler oyunda yeniden oluşturuldu. Bu sunucuya giren oyuncular Hobbiton’da gezebiliyor, Moria’nın derinlerine inebiliyorlar. Minas Tirith gibi yapılar da yayında yer alıyor.

10. yıl dönümü

Minecraft Orta Dünya geçen ay 10. yılını kutladı. Bu kutlama nedeniyle sunucunun kurucusu olan Nicky Vermeersch açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda q220 olarak da bilinen oyuncu, neden Orta Dünya’yı sıfırdan inşa etmeye karar verdiklerini de açıkladı.

Vermeersch ilk olarak oyuna daha beta aşamasındayken giriş yaptı. O zamanlar takvimler 2009 yılını gösteriyordu. Hollanda Minecraft sunucusunda moderatör olarak çalışmaya başlayan oyuncu, fikrin de ilk olarak o dönemde oyuncular arasında ortaya çıktığını belirtiyor.

“Ben Yüzüklerin Efendisi ile büyüdüm, tıpkı 30 yaş civarındaki pek çok kişi gibi” diyen Vermeersch, “Minecraft forumlarında konuyla ilgili kişiler vardı, yani sağlam bir oyuncu tabanına sahiptik. Temel lokasyonları inşa etmeye başladık, Bree ve Hobbiton gibi. Ekran görüntülerini paylaştıktan sonra insanlar projeye katılmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

Orta Dünya’yı kurmak kolay olmadı

Bloklara dayalı bir sandbox oyunda bir fantastik evrenin tamamını inşa etmek hiç de kolay değil, özellikle de ekibin 2009 yılında bugün oyun içindeki ekipmanlarının önemli bir kısmına sahip olmadığını göz önüne aldığımızda.

Eskiden bu araçların olmadığı dönemde insanların blokları teker teker saydıklarını söyleyen oyuncu, o dönemin büyük bir kaos ile geçtiğini söylüyor. Ayrıca harita kişiselleştirme özelliği de o dönemde yoktu. Yani orman olan bir bölgede Orta Dünya’da dağ varsa oyuncular ormanı yok edip yerine dağ inşa ediyordu.