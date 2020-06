Amazon’un büyük yatırımlarla çıkaracağı Yüzüklerin Efendisi dizisi, son derece garip kriterlere sahip oyuncular arıyor. Dizinin oyuncu kriterleri arasında kısa boylu, tüylü ve korkak bir görünüme sahip oyuncular yer alıyor.

Amazon’un Yüzüklerin Efendisi evreninde çekeceği yeni dizi için garip bir ilan verildi. Dizi için yeni oyuncular arayan Amazon, oyuncu kriterleri arasında kısa boylu, akne izleri olan, korkak görünümlü bir yüz arıyor. BGT yetenek ajansının bir Facebook reklamıyla açıkladığı kriterler son derece ilginç görünüyordu. Adeta istenildiğinde çıkarılabilen göze sahip olan insanları arayan ajans, Yüzüklerin Efendisi’nde oynayacak cüce, ork, goblin gibi türlerde bu oyuncuları kullanacak.

Elbette dizide oyuncu olmanız için bazı kriterlere de ihtiyaç var. Öncelikle bir Yeni Zelanda vatandaşı veya Yeni Zelanda’da çalışma vizesi şartı koşan ajans, bu şartları karşıladıkları takdirde pek çok oyuncuyu Yüzüklerin Efendisi’nde oyuncu olarak çalıştıracak.

BGT Yetenek Ajansı’nın Yüzüklerin Efendisi dizisi için aradığı bazı kriterlerde çift cinsiyetli erkek ve kadınlar, her yaştan ve etnisiteden kıllı insanlar, uzun ve kıvrak dansçılar, hokkabazlık yapabilen uzun bacaklı sirk sanatçıları, ortalama görünümlü bisikletçiler, her yaştan Avrasya halkı, her yaştan kızıl ve büyük kafaya sahip insanlar, doğal kızıl saçlı, beyaz saçlı ve bol çilli insanlar yer alıyor. Yüzüklerin Efendisi’nin dünyasına baktığımızda pek çok farklı sınıftan canlı yer alıyor. Bu canlıların ise fiziksel görünüşü farklılık gösteriyor. Hal böyle olunca da oyuncu seçimleri de normal dizi veya filmlere göre farklılık gösterebiliyor.

Önceki Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde cüce gibi karakterlerin detaylı makyajlarla karakterlerine büründüğünü görmüştük. Dizide de benzer makyajlarla karşılaşacağız, ancak daha uzun süreli çekimler olacağı için bu tarz bir oyuncu seçimi olabilir.