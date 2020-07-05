Yüzüklerin Efendisi ve Cowboy Bebop gibi yapımların çekimleri yakın zamanda Yeni Zelanda’da başlayacak. Ülkede gerçekleştirilecek olan çekimlere birer ikişer izin verildiği ifade ediliyor.

Amazon Prime için hazırlanan Yüzüklerin Efendisi televizyon dizisi için yapımcılar, filmlerin de çekildiği Yeni Zelanda’yı tercih etmişti. Daha sonra da Cowboy Bebop gibi yapımların ülkede çekilmesinin planlandığı ortaya çıkmıştı.

Koronavirüs nedeniyle dünyanın dört bir yanında çekimler durdurulmuştu. Son dönemde salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda’nın yerel medyasına göre ülke yönetimi, yapımlar için yeşil ışık yaktı.

Yeni Zelanda devasa bir platoya dönüşüyor

Yeni Zelanda’daki Stuff adlı site ve başka kaynaklara göre ülkenin Ticaret, Gelişim ve İstihdam Bakanlığı, çeşitli film ve dizi projeleri için gerekli izinleri verdi. Koronavirüs ile mücadelede en başarılı ülkelerden olan Yeni Zelanda’nın farklı bölgerlerinde çekimler gerçekleştirilecek.

Ülkede çekilecek olan yapımlar arasında oldukça önemli isimler yer alıyor. Listeye bir göz attığımızda pek çok önemli yapım olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında en çok dikkat çekenler ise LotR dizisi ve Avatar serisi. Listede yer alan yapımların listesi şöyle:

Lord of the Rings dizisi

Cowboy Bebop

Power Ranger Beast Morphers

The Greatest Beer Run Ever

Sweet Tooth

James Cameron’un Avatar serisi

The Power of the Dog

Çekimler için oyuncular çağırılacak

Yapılacak olan çekimler için Mart ayından bu yana devam eden çalışmaların sonucunda çekimler başlıyor. Yeni Zelanda çekimler için 206 ekip üyesini ve bu ekip üyelerinin ailelerinden 35 kişiyi ülkeye almaya karar verdi. Ayrıca Avatar serisi için de ülkeye 10 kişi davet edildi. Ülke içinde çalışan 35 kişilik bir ekip olduğu biliniyordu.

Önümüzdeki dönemde televizyonda ya da beyaz perdede izleyeceğimiz pek çok yapımda arka planda Yeni Zelanda’yı göreceğiz gibi duruyor. Gelecekte farklı yapımların da bu ülkeye taşınıp taşınmayacağını ise gelecek gösterecek.