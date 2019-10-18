Minecraft Earth, İki Ülkede Daha Erken Erişime Açıldı

Minecraft Earth kapalı betaya katılan 5 ülkenin ardından İzlanda ve Yeni Zelanda'da erken erişime açıldı. Artırılmış Gerçeklik (AR) üzerine kurulan mobil oyun, yakında tüm diğer bölgelere de açılacak.

Minecraft Earth, daha önce başlatılan beş beta bölgesinin ardından İzlanda ve Yeni Zelanda'da da Erken Erişime açıldı. Dünyanın en popüler oyununun mobil cihazlar için geliştirilen artırılmış gerçeklik (AR) sürümü, Minecraft'ın kaynak koleksiyonunu ve yapı mekaniklerini gerçek dünyaya taşıyor. Minecraft Earth'ün önümüzdeki aylarda hem iOS hem de Android platformlarında bir akım başlatan Pokemon GO'ya rakip olacağı belirtiliyor.

Minecraft Earth, sevilen oyunun özelliklerini gerçek dünyaya taşırken, teknik özelliklerindeki ve oynanıştaki sayısız değişiklikle oyuncuları yeni maceralara sürükleyecek. Oyuncular, diledikleri yerde cep telefonlarıyla oyunun fantastik dünyasına adım atabilecekler. Yeni artırılmış gerçeklik oyununun dünyanızı nasıl değiştireceğini merak ediyorsanız, gerçek dünyaya uyarlanmış tanıtım fragmanını izlemenizi tavsiye edebiliriz.

Minecraft Earth yakın gelecekte diğer ülkelere de açılacak. Şu anda Mojang, Minecraft Earth'ü 2019'un sonuna kadar Çin hariç her yerde yayınlamayı planlıyor. Oyunun Çin'de yayınlanması için onaylanması, muhtemelen biraz daha zaman alacak. Daha önce kapalı beta İngiltere, ABD, İsveç, Japonya ve Meksika'ya gelmişti.

Minecraft Earth geçtiğimiz yaz sınırlı bir oyuncu kitlesini ağırlayarak kapalı beta sürümüyle test edilmişti. Artık İzlanda ve Yeni Zelanda'da da tüm oyunculara açık olmasına rağmen, kapalı betaya katılan diğer 5 ülkedeki oyuncular sadece beta davetiyesiyle oynayabiliyorlar. Ancak muhtemelen yıl sonuna doğru beklenen oyun tüm ülkelerde yayınlanmaya başlayacak.