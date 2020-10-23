Minecraft'a Girmek İçin Microsoft Hesabı Zorunlu Olacak

Mojang tarafından yapılan açıklamalara göre 2021 itibarıyla Minecraft oyuncuları, oyuna yalnızca Microsoft hesabı ile giriş yapabilecekler.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft, 2014 yılında oyun sektöründe çok ciddi bir hamle gerçekleştirerek on milyonlarca oyuncuya sahip olan Minecraft’ın geliştiricisi Mojang’ı satın aldı.

Minecraft, Microsoft bünyesine geçtiğinden bu yana oyunculara iki ayrı sürüm halinde sunuluyordu. Minecraft: Java Edition oyuncuları, oyuna doğrudan Mojang hesabı ile erişim sağlarken, konsol versiyonu olan Minecraft: Bedrock Edition oyuncuları Microsoft hesapları ile erişim sağlıyorlardı ve Java Edition oyuncularının bir Microsoft hesabına sahip olmaları gerekmiyordu.

Geçtiğimiz gün Minecraft Blog’da yeni bir yazı paylaşan Mojang, 2021’den itibaren tüm oyuncuların Minecraft’a erişmek için Microsoft hesabına ihtiyaç duyacaklarını açıkladı. İşin ilginç yanı Microsoft, hem konsol hem de PC oyuncularına Microsoft hesabını zorunlu kılmasına rağmen çapraz platform desteğini sunmamaya devam edecek.

Mojang’ın açıklamalarına göre oyuncular, Mojang hesabından Microsoft hesabına geçiş yaparken herhangi bir bilgilerini kaybetmeyecekler ve yeni hesaplarında iki faktörlü kimlik doğrulama, ebeveyn denetimleri ve sohbetleri engelleme gibi özelliklerden faydalanabilecekler.

Mojang, önümüzdeki aylarda oyunculara Mojang hesaplarından Microsoft hesabına nasıl geçiş yapabileceklerini anlatan bir e-posta göndereceğini ifade ediyor. Ayrıca oyuncular, yeni bir hesap oluşturabildiklerine dair bir bildirim de alacaklar. Mojang, hesap değişimi ile ilgili hemen her detayı açıklamasına rağmen bir detayı yanıtsız bırakıyor; kullanıcı adı.

Mojang, oyun içi kullanıcı adınızın söz konusu değişiklikten etkilenmeyeceğini garanti etse de bir başka oyuncunun aynı Microsoft adını almış olması halinde oyuncuların nasıl bir çözüm üretecekleri bilinmiyor. Mojang, söz konusu değişikliğe gerekçe olarak ise Microsoft hesabı ile sunulan özellikleri Mojang hesabı için geliştirmenin, Microsoft hesabına geçiş yapmaktan daha zahmetli ve maliyetli bir iş olmasını gösteriyor.

Minecraft'ın Microsoft hesabı zorunluluğu ile ilgili paylaştığı video