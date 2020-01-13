Harry Potter Dünyasını Minecraft'a Taşıyan Yeni Mod (Video)

Çok yakında Minecraft'ta inşa edilmiş ücretsiz bir Harry Potter modu yayınlanacak. Modu geliştiren Floo Network, 4 yıldır süren çalışmaların ardından yeni modlarını, yayınladıkları bir fragmanla tanıttı.

Floo Network olarak bilinen ve Minecraft modları yapan bir grup, Harry Potter evrenini tamamen yeniden yaratmayı başardı. Oyuncular, Harry Potter moduyla bulmacalar ve görevlerle dolu büyü dünyasında, Hogwarts, Diagon Alley ve çok daha fazlasını içeren bölgeleri keşfedebilecekler.

Mod yapımcılarının yeni projesi, sıradan bir Minecraft modundan çok daha fazlasını sunuyor. Oyuncular devasa dünyayı keşfedebilmenin yanı sıra düşmanlarla da savaşabilecek, Diagon Yolu'nda ticaret yapabilecek, eşyalar üretmek için malzeme toplayabilecek ve hatta Londra'nın bazı bölümlerini ziyaret edebilecek. Ayrıca Quidditch sahasına giderek ve arkadaşlarıyla maç yapabilecekler.

Minecraft'ın Harry Potter modundaki birçok yer, Hogwarts'taki büyülü merdivenler gibi etkileşimli olacak. Ek olarak oyuncuların asalarını kullanarak hedefleri vurabilecekleri veya nesneleri hareket ettirebilecekleri birkaç gizemli bulmaca odası da var. Floo Network, yaklaşık 4 yıl önce çok daha az özelliği olan bir mod yayınlamıştı. Ancak grup, birkaç yıl önce projeyi yeniden başlatmaya karar verdi.

Yapımcılardan Wednesday Frog, projenin Harry Potter ve Minecraft'a olan sevgilerinden ortaya çıktığını ve doğru bir şekilde tasarlamak için filmlerin çekildiği yerlerden bazılarını ziyaret ettiklerini söyledi. Geliştirici, "Hogwarts çok karmaşıktı. Kalenin tasarımı, film serisi boyunca çok değiştiğinden tutarlı değil" dedi.

Minecraft Harry Potter modunun videosu