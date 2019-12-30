Harry Potter, tüm zamanların en çok sevilen film serilerinden biri ve kitaplara dayanan bu seri, 8 yıl önce sona erdi. Ancak Warner Bros. yeni bir Harry Potter filmiyle, ana hikayenin 20 yıl sonrasında geçecek bir seri başlatmayı planlıyor.

Warner Bros.'un Harry Potter kitaplarından uyarlanan film serisi 2011 yılında sona ermiş olsa da şirket, Harry Potter markasının ölmesine izin vermiyor. Stüdyo, o zamandan beri ana seriden bağımsız Fantastik Canavarlar filmleriyle karşımıza çıktı ve hayranları yeniden sihir dünyasına götürdü.

Fantastik Canavarlar serisi her ne kadar beğeniyle karşılansa da hayranlar, ana serideki karakterleri daha fazla görmek istiyor ve Warner Bros. da tam olarak bunun için çalışıyor. Şirketin bir sonraki projesinin, Harry Potter serisinin ilk sekiz filmin 20 yıl sonrasında geçecek devamı niteliğinde olacağı ve oyuncu kadrosunun çoğunun geri döneceği konuşuluyor.

Harry Potter, yepyeni bir seri ile geri dönebilir

Yeni filmin Lanetli Çocuk tiyatro oyunu ile bazı benzerliklerinin olacağı da gelen bilgiler arasında. Kaynaklar, bazı hikaye detaylarının doğrudan aktarılacağını ancak bazı yeni eklemeler de yapılacağını öne sürüyor. Filmde Voldemort'un kızının, babasını diriltmeye çalışacağı ve maceranın yeniden başlayacağı belirtiliyor.

Tüm bunların yanı sıra Ölüm Yadigarları ve Lanetli Çocuk kitaplarında da görünen Harry'nin en küçük oğlu Albus Severus Potter da filmlerde yer alacak. Warner Bros., genç Albus'ta da çok fazla potansiyel görüyor ve onu serinin yeni kahramanı olarak sunmayı planlıyor.

Yeni film serisinde Harry Potter'ın yaratıcısı J.K. Rowling'in senaryoyu yazması ve David Yates'in yeniden yönetmen koltuğuna oturması bekleniyor. Rowling ilk sekiz filmin senaryosuna katkıda bulunmasa da, tüm Fantastik Canavarlar filmlerini kaleme alırken, Yates, Zümrüdüanka Yoldaşlığı ve sonrasındaki filmleri yönetmişti.

Şimdilik konuşulanlar sadece söylentiden ibaret olsa da, Harry Potter hayranların her zaman kucak açacağı bir marka ve Harry Potter'ın bayrağı oğluna devretmesi olası bir ihtimal.