Netflix’in “çocuk istismarı” sahneleri içerdiği için çok fazla eleştiri alan Minnoşlar filmi, çevrimiçi içerik platformuna zarar ettirmeye devam ediyor. Filmin yayınlanmasının ardından son 5 günde Netflix’teki abonelik iptalleri 5 kat arttı.

Çocuk istismarı sahneleri içerdiği için ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada çok sayıda eleştiri alan Fransız yapımı “Minnoşlar (Cuties)” isimli film, 9 Eylül’de Netflix’te yayına girmişti. Filmi yayına sokma konusunda adeta insanlarla inatlaşan Netflix, bunun karşılığını abone iptalleriyle alıyormuş gibi görünüyor.

Abonelik analiz sitesi Antenna’nın verilerine göre Minnoşlar filminin vizyona girmesinin ardından son 5 günde yaşanan abonelik iptalleri, 13 Ağustos - 12 Eylül tarihleri arasındaki iptal sayısına oranla tam 5 kat arttı. Kaç kişinin aboneliğini iptal ettiği açıklanmasa da eleştiri oklarının hedefi olan filmin Netflix’e daha fazla zarar vereceği düşünülüyor.

Sadece Türkiye değil dünya genelinde eleştiriliyor

Netflix’in Türkiye kütüphanesinden kaldırılan film, ülkemiz dışında dünya genelinde eleştiri oklarının hedefi oldu. ABD, Kanada, Türkiye, Almanya, İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere Netflix’in “çocuk pornografisi” yayınladığını iddia eden pek çok ülke bürokratı, bu içeriği Netflix kataloğundan kaldırılmasını istiyor. Hatta ABD’de bazı eyaletlerde Netflix’in bir suç işlediği ve bu sebeple yargılanması gerektiği düşünülüyor.

Yaşanan bu üst düzey tepkiler üzerinde hisse senetlerinde düşüş yaşayan Netflix, Twitter’da da “Cancelnetflix” etiketiyle dünya listesinde trend olmuştu. Bu noktada RTÜK, dünyadaki yankılarından önce “çocuk istismarı sahneleri” nedeniyle Minnoşlar’ın Türkiye kataloğunda çıkarılması gerektiğine karar vermişti. Görünen o ki Netflix inadından vazgeçmediği sürece önümüzdeki günlerde daha fazla abonesini kaybedecek.