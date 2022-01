2000’li yıllardan önce doğan kişiler çok iyi bilecektir ki, zamanında ne Whatsapp, Facebook ne de Instagram, Twitter vardı. Eskilerin en iyi bildiği şey SMS ve MMS’di. Bu yüzden birçok kişi için özellikle MMS ayrı bir yere sahip olabilir.

MMS ve SMS belli bir dönemin teknoloji devleriydi. Ne kadar bu durum çok uzun sürmese de, hatırı sayılır bir süre boyunca herkes SMS ve MMS'in adını bilirdi. Tabii ki bu durumun bu kadar kısa sürmesinin en temel sebebi teknolojinin hızlı gelişimi ve SMS ve MMS gibi protokollerin teknolojiye ayak uyduramayıp biraz çağdışı kalmış olmaları.

Kimileri için bu veda durumunun gerçekleşmesi oldukça uzun sürdü. Hatta günümüzde bile SMS ve nadir de olsa MMS kullanımının olduğu söylenebilir. Tabii ki sabit bir internete sahipseniz Whatsapp vb. uygulamalar sayesinde SMS veya MMS’i pek tercih etmeyebilirsiniz fakat eğer ki internetiniz yoksa SMS ve MMS en büyük dostunuz olacaktır. Peki nedir bu MMS, SMS ile arasındaki fark nedir?

MMS nedir?

2000’den önceki senelerde teknoloji günümüzdeki kadar gelişmiş olmadığı için akıllı telefonlar, bilgisayar, internet vb. teknolojik aletler çok yaygın değildi. Bu yüzden SMS ve MMS herkesin imdat çekici diyebilirdik.Aynı zamanda SMS ve MMS dijital sektöre de yön veren nacizane araçlar olarak kendi zamanında görev yaptı. Varoluş amacı tam olarak bu olmasa da insanlar bu iki protokolün varlığını reklam amacı ile kullanabileceklerini düşündüler ve bu düşünceden ortaya çok ilginç şeyler çıkmaya başladı. Ne zaman teknoloji gelişti ve internetle akıllı telefonların kullanımı yaygınlaşma başladı MMS de bununla birlikte hayatımızdaki yerine veda etti.

MMS, kelime anlamıyla “Multimedya Mesajlaşma Hizmeti” anlamına gelmektedir. Kuruluş amacı ise SMS’in sahip olduğu sınırlamaların biraz daha üstünde hizmet vermek. Ayrıca ses kayıtları, resimler, videolar ve daha fazlasını içeren multimedya mesajlarını da gönderebilmenize olanak sağlar. Kendi zamanında MMS'in sahip olduğu en büyük dezavantaj bu özelliği sağlayacak o dönemin yüksek seviye bir telefonuna ihtiyaç duymasıydı. Şu an günümüzdeki her telefon bu özelliğe sahip olsa da o zamanlar için her telefon gibi bir durum söz konusu değildi ve bu aynı zamanda MMS protokolünün yaygınlaşmasını da zor hale getiriyordu. Nitekim bu durum teknolojinin hızlı ilerlemesiyle çok uzun sürmese de bir süre boyunca adının geç ve yavaş duyulmasına sebep olmuştu.

Bunun yanı sıra SMS ve aramalara yönelik tarifeler çıkmaya ve yaygınlaşmaya başladığında insanların yönelimide buna göre değişiyordu. Nitekim bir süre sonra SMS gibi oldukça yaygın bir hale geldi ve insanlar oldukça hızlı bir şekilde MMS’in varlığını kabul edip kullanımına adapte oldular.

Bir dönem dijital pazarlamanın gözbebeği olan MMS ne işe yarar?

Dijital pazarlama konusunda MMS'in varlığından sonra yeni bir çığır açıldı diyebiliriz. Dijital iletişimi sadece yazı ve kelimeler yerine görseller, sesler vb. şeyler ile desteklemek pazarlamayı çok daha cazip hale getiriyordu. Bir ürünün albenisinin yüksek olması ürünün pazarlanma oranını da arttırıyordu. Bu yüzden reklam şirketleri başta olmak üzere birçok firma içeriklerini, sattıkları ürünleri kısaca pazarlama amacıyla kullandıkları birçok şeyi görseller ile desteklemeye başladı. Tabii ki ilerleyen zamanlarda internetin yaygınlaşması ortaya photoshop vb. uygulamaların varlığını da doğurmasıyla birlikte işler çok daha profesyonel şekilde halledilmeye başladı. Yine de fikir sahibinin MMS olduğunu söylesek durumu çok da yanlış anlatmış olmayız.

İlk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda, insanların kafasında“SMS varken buna ihtiyaç olmaz” gibi düşünceler dolaşırken, yazı ve harflere ekstra özel içeriklerin mesajlara eklenmeye başlaması bir anda herkesin ilgisini çekmeye başladı. Her ne kadar aralarında fiyat farkı olsa da insanlara cazip geldiği için kullanım sayısını arttırıyordu.

MMS, eski çağların en güzel ve lüks teknolojilerinden biriydi. Çünkü sadece yazı yerine düşüncelerinizi ve duygunuzu çok daha net bir şekilde ifade etme imkanı tanıyordu. Bu yüzden MMS, SMS'in yanı sıra ifade etme yetisini bir üst düzeye taşıyan bir icat olarak da görülüyordu. Verilen mesajın çok daha fazla ruha, duyguya ve bilimum türde ifadeye sahip olması insanların MMS kullanım sıklığını da kendi keyifleri ile doğru oranda arttırıyordu.

Peki SMS ve MMS’in farkı nedir?

SMS, ne kadar ilk göz ağrısı olsa da MMS tam olarak mesajların görsel olarak daha çekici görünmesini sağlayarak SMS’in başarısı üzerine edildi. SMS’in başarısı telefonda görüşme yapamayan bir kişinin SMS yazabilmesi veya yazılan SMS’lere geri dönebilmesiydi. Fakat bunun yanı sıra MMS’in ses kayıtları, resimler videolar ve daha fazlasını içermesiyle birlikte aralarındaki en bariz ve insanların hoşuna giden fark SMS’in sahip olduğu dezavantaj yani 160 kelime karakterinin üstüne çıkmasıydı. Bir resmin ortalama 1000 kelime olduğunu biliyor muydunuz? Tabi yalnızca 160 karakteriniz olduğunda iletişim konusunda ekstra şeyler yapmak istediğiniz MMS’e başvurmanız gerekebiliyordu.

Özellikle bu konuda SMS kendi zamanında büyük bir reklam aracı olarak popürleşmeyi başarmıştı. Şirketler SMS yollama aracılığıyla kendi reklamlarını çok rahat bir şekilde yapabiliyor, insanlara ulaşabiliyor ve onlardan geri dönüş bile alabiliyorlardı. Hatta birçok site ücret karşılığında ya da ücretsiz olarak haberleri, finsan haberlerini, hava durumunu, hisse senedi fiyatlarını vb. birçok şeyin bildirimini alıyorlardı.

Bu durumun yaygınlaşması ilerleyen zamanlarda elimize geçen akıllı telefonlarda çok basit bir şekilde yansıtılsa da, geçmiş zamanda bu tarz bilgiler daha zor bulunuyordu ve erişimi günümüzdeki kadar değildi. İnternet denilen araç günümüzde bile hala keşfedilirken o zamanlar yok denilecek durumdaydı ve insanların genel dünyadan haberdar olmalarının en temel yollarından biri üyelik gibi kullandıkları SMS sistemiydi. SMS ve MMS günümüz standartlarında eski etkileyeciliğine sahip olmasa da günümüzdeki birçok pazarlama, reklam vb. türdeki işkollarına yön verdiği için (özellikle MMS) kendi çaplarında elde ettiği başarı SMS ve MMS zamanından kalan insanlar tarafından hala hatırlanıyor olacaktır.

Hala kullanırım diyenler için: MMS nasıl gönderilir ve ücreti ne kadar?

Telefondan MMS yollamak oldukça kolay bir işlem. Hatta SMS yollamaktan neredeyse hiçbir farkı yok. Sadece biraz daha fazla artısı ve tahmin edeceğiniz üzere ücreti mevcut Telefonunuzun mesaj gönderme uygulamasında mesajınıza herhangi bir ses, resim, video veya dosya eklediğiniz yolladığınız mesaj otomatik olarak MMS haline geliyor. Mesajınıza metin dışında eklediğiniz her video, resim, video veya dosya MMS olarak gönderiliyor.

Tabii ki bu işlem bedava değil ve ücretlendirmesi SMS’ten farklı. Genellikle sahip olduğunuz operatöre bağlı olarak paketlerinizde SMS hakkı bulunabilir fakat MMS tamamen sahip olduğunuz paketin ve hakların dışında bir işlem olarak geçiyor. Fiyatlandırmalar ise operatörden operatöre farklılık gösteriyor. Türkiye'deki operatörlerde mms ücretleri şu şekilde: