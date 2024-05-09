Dolandırıcıların sıklıkla tercih ettiği sahte kargo ücreti yöntemi, MNG Kargo'nun şikâyeti ile ifşa oldu. Onlarca şüpheli, binlerce yıla ulaşan cezalarla hakim karşısına çıkacak.

Türkiye'de dolandırıcıların sık sık tercih ettiği yöntemlerden bir tanesi, kargo firmalarının adını kullanmak. Olmayan kargolar için ödenmemiş ücret bahanesiyle insanları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez sert kayaya çarptılar. Ülkemizin önde gelen kargo firmalarından MNG Kargo'nun ihbarcı olarak devreye girdiği dolandırıcılık yöntemi hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 34 kişi şüpheli, 202 kişi ise mağdur olarak yer aldı. Ancak tespit edilemeyen mağdurların da olduğu ifade edildi. Tahminlere göre on binlerce kişi, ödenmemiş kargo ücreti yalanı nedeniyle mağdur oldu. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheliler hakkında 1945'er yıla kadar değişen cezalar isteniyor.

90 ila 200 TL'lik sahte kardo ödemelerinin faiziyle birlikte ödenmesi istendi!

MNG Kargo tarafından hazırlanan şikâyet dilekçesinde, dolandırıcıların 90 ila 200 TL arasında değişen ücretler çıkardığı, bunları faiziyle birlikte tahsil etmek istedikleri belirtildi. Ayrıca bazı avukatların da bu işin içinde olduğu ifade edildi. Merak edenler için hemen açıklayalım; söz konusu avukatlar hakkında da soruşturma açılmış durumda.

Edinilen bilgilere göre şüpheliler; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri verme veya ele geçirmek", "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yargılanacaklar. Yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde resmen başlaması bekleniyor.