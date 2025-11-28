Mobil Hat Çıkartmaya Kısıtlama Getiriliyor: İşte Bilmeniz Gerekenler!

11. Yargı Paketi'nde yer alan düzenleme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşların mobil operatör aboneliği sayısına kısıtlama getirecek. Ayrıca mobil hat çıkartmak, şimdikine kıyasla zorlaşacak. İşte detaylar...

Birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde olan "11. Yargı Paketi " ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamada, bu düzenleme ile GSM operatörlerine yönelik bazı değişiklikler yapılacağı ifade edildi. Yapılacak değişikliklerle bir operatöre gidip rastgele mobil hat çıkartma devri tamamen kapanmış olacak.

Mevcut yasal düzenlemelerde vatandaşların kullanacakları hatlar üzerine herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bir vatandaş, isterse 100 farklı telefon numarası alabiliyor. İşte bu durum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kısıtlanacak. Artık sayısız mobil hat satın almak mümkün olmayacak. Ayrıca vefat eden vatandaşların üzerine kayıtlı hatlar da 3 aylık periyotlarda kontrol edilecek. Hat kullanılmaz olduğu zaman otomatik olarak devre dışı bırakılacak.

Mobil hat aboneliğinde çipli kimlik kartlarla doğrulama yapılacak

Yargı Paketi'nin hayatımıza katacağı bir diğer yenilik de yeni bir hat almak isteyen vatandaşları etkileyecek. GSM operatörleri, bugüne kadar açıkları aboneliklerde eski tip kimlik kartı veya ehliyet ile işlem yapabiliyorlardı. Bu durum, yeni düzenlemede tarih olacak. Artık yeni bir mobil hat satın almak isteyen vatandaş, bunu çipli kimlik kartı olmadan yapamayacak. Ayrıca yüz doğrulama, parmak izi okutma, e-Devlet ile doğrulama gibi ekstra güvenlik önlemleri de devreye alınacak.

Hükûmetin mobil hat açılışlarına yönelik düzenleme yapmasının nedeni, her geçen gün biraz daha artan dolandırıcılık olayları. Vatandaşlar, mevcut düzende diledikleri sayıda hat alabiliyorlar. İşte yapılacak çalışma ile bunun önüne geçilmiş olacak. Bakalım söz konusu düzenleme, dolandırıcılık olaylarını gerçekten azaltacak mı...