Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre mobil işlemci pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 büyüme gösterirken Qualcomm, yüzde 40 ile pazarın hakimi konumunu sürdürdü.

Koronavirüs salgını, tüm dünyada akıllı telefon satışlarının düşüş trendi göstermesine neden oldu. Buna karşın küresel mobil işlemci pazarı, 2020 ilk çeyrekte yüzde 6 büyüme göstererek 4.7 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış durumda.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre mobil işlemci pazarının zirvesinde Qualcomm, HiSilicon, Apple, Samsung LSI ve MediaTek yer alıyor. Qualcomm, yüzde 40 pazar payı ile aslan payının sahibi olurken; HiSilicon yüzde 20, Apple ise yüzde 15 pazar payına sahip.

Qualcomm, mobil işlemci pazarının yüzde 6'sını elinde tutuyor

Strategy Analytics direktörü Sravan Kundojjala, COVID-19 nedeniyle akıllı telefon satışlarında gözle görünür bir düşüş yaşanmasına rağmen Qualcomm’un özellikle dahili 5G modeme sahip Snapdragon 865 ve Snapdragon 765G işlemcileri ile gelirlerini artırmaya devam ettiğini belirtti.

Strategy Analytics’in Telefon Bileşenleri Teknolojileri servisi direktörü Stuart Robinson ise gelir artışını özellikle amiral gemisi segmentinde 4G’ye veda edilmiş ve büyük çoğunlukla 5G’ye geçilmiş olmasına bağladı. Şirketler artık amiral gemilerinde 5G destekli işlemciler tercih ediyor ve bu da ortalama işlemci fiyatlarını artırıyor. Robinson, işlemci pazarındaki gelir artışının yılın ikinci yarısında da devam etmesini öngörüyor.