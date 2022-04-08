Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan karara göre mobil tarifelere zam yapıldı. Bu kararla yurt içi aramalardaki azami ücret 87 kuruştan 1.23 TL'ye yükseltildi.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle ulaşımdan tekstile kadar birçok alanda zamlarla karşılaşıyorduk. Şimdi ise gelen yeni haberler, telekomünikasyon alanında vatandaşları üzecek bir zammın geldiğini ortaya koydu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararıyla mobil tarifelere zam geldiğini duyurdu.

Yurt içi aramalarda azami ücret 1.23 TL’ye yükseltildi

Gelen haberlere göre BTK’nın bu kararıyla, mobil şebekelerden yapılan yurt içi aramalardaki azami ücret 1.23 TL’ye yükseldi. Bir önceki ücret ise 87.53 kuruştu. Ayrıca geride bıraktığımız 2021 yılının Nisan ayının başında bu ücretin 80,64 kuruş olduğunu belirtmekte de fayda var. Bu da son bir yılda yurt içi aramalarda uygulanan azami ücretin %52,5’lik bir artış yaşadığını ortaya koymuş oldu.

'Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'nde yüzde 43 ile yüzde 53 arasında değişen bu zamnlarla birlikte hat değişikliği, Yurtiçi SMS ücreti, açma kapama bedeli ve hatta 'Bilinmeyen Numaralar Servisi' ücreti bile ortalama %50 zamlandı.