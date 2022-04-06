Hazır giyim sektöründeki önemli isimler, bu yıl içinde sektörde yaşanacak fiyat artışları hakkında açıklamada bulundu. TGSD Başkanı, yaptığı açıklamasında yaz mevsiminde kıyafet fiyatlarının 2021'in sonuna göre %80 zamlanmış olacağını açıkladı.

Türkiye’de döviz kurunun etkisiyle birlikte işletmelerin üretim maliyeti, hammadde ve tedarik fiyatlarının artmasıyla iki katı aşkın artış yaşadı. Bu durum tüm sektörleri etkilerken, bunlardan biri de hazır giyim sektörüydü. Bugünse Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TSGD) Başkanı Ramazan Kaya’nın da aralarında bulunduğu sektör temsilcileri, gelecek günlerin pek de iç açıcı olmadığını gösteren açıklamalar geldi.

Dünya gazetesine konuşan TGSD Başkanı Ramazan Kaya, yaptığı açıklamasında enerji, emtia ve özellikle işçilik gibi girdilerdeki artışların şubat ayı itibarıyla hesaplamalarının yapıldığını belirtti. Yapılan hesaplamaların fiyat etiketlerine yansımaya başladığını söyleyen Kaya, kış ile bahar arasındaki geçişte etiket fiyatlarında %50 - %60 oranında fark olacağını söyledi. Kaya, yaza girdiğimizdeyse fiyat artışının 2021'in sonuna göre %80’e ulaşacağını anlattı. Kaya’nın o açıklaması şu şekildeydi:

Yaz mevsiminde giyim fiyatları %80 zamlanmış olacak:

“Yaz ile beraber yüzde 80’lere varan fiyat farkları görmüş olacağız. Yani 2021’in sonuna göre ürün fiyatları yüzde 80 artmış olacak. Ara sezonda da yüzde 50-60 farkları göreceğiz.”

Kaya’nın yanı sıra TOBB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat da bir açıklamada bulundu. Fiyat artışlarının çok daha yüksek oranlı olduğunu söyleyen Fayat, Kaya’yla aynı şekilde girdilerden şikâyetçi oldu. Fayat, üzerinde herhangi bir desen bulunmayan düz renkli bir tişörtün fiyatının geçen yaza göre bu yaz 2 kat artmış olması gerektiğini açıkladı. Kışlıklarda da aynı durumun söz konusu olduğunu ifade etti. Bu yıl 100 birim olan kışlık bir ürünün önümüzdeki kış 200 birim olacağını vurguladı.

Tabii bu tahminlerin şu anki durum üzerinden yapıldığını söyleyelim…