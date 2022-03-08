Moda trendlerini Metaverse’e taşımayı amaçlayan Space Runners, 10 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Space Runners’ın yeni yatırımcıları arasında Coinbase ve Avalanche’ı da destekleyen Polychain Capital ve Pantera yer alıyor.

Hayatımıza eşi benzeri görülmemiş bir hızla giren Metaverse dünyasının moda üzerine kurulmuş ilk markalarından olan Space Runners, 10 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Kurucu ortakları arasında Türk girişimci Deniz Özgür’ün de yer aldığı Space Runners daha önce Coinbase, Avalanche, Docusign gibi dev şirketlere yatırım yapan Polychain Capital, Pantera, Accel Ventures, Jump Capital ve Core Ventures, Space Runners’ın yeni yatırımcıları oldu. Şirketin kurucu ortaklarından Won Soh “Space Runners, 5 ay içerisinde 40 kişilik harika bir ekibe ulaştı. Aldığımız bu ikinci yatırım ile 9 haneli bir şirket değerlemesine ulaştık. Bu sene içerisinde Unicorn olmayı hedefliyoruz.” ifadeleriyle Space Runners’ın büyüme hedefini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, yatırımcılar arasında Animoca Brands kurucusu Yat Siu, Twitch kurucusu Justin Kan, BitTorrent kurucusu Ashwin Navin, Rotten Tomatoes kurucusu Patrick Lee, Crunchyroll kurucusu Kun Gao ve Kabam kurucusu Holly Liu’nun yer aldığı ifade edildi.

Moda dünyasının Metaverse’te yayılması bekleniyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isimlerden biri, Pantera Capital’in ortağı Paul Veradittakit oldu. “Fon olarak, Space Runners'ın moda ile etkileşim kurmanın yeni bir yolunu mümkün kılma vizyonunu desteklemekten gurur duyuyoruz. Moda metaversede kişilerin kimliğini ve kültürünü ifade edebilmesi için harika bir araç. Bu nedenle, fiziksel dünyada 2 trilyon dolarlık moda endüstrisinin sanal dünyada çok daha yüksek olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanan Veradittakit, sektörü nelerin beklediğini anlattı.

Space Runners ilk NFT koleksiyonu olan NBA Champions ayakkabı koleksiyonunu, NBA Şampiyonları Kyle Kuzma ve Nick Young ile birlikte geçen Aralık ayında piyasaya sürmüştü. Toplam değeri 10 milyon dolar olan koleksiyonun satışı 9 dakika altında tamamlandı ve şirket bu satışı ile büyük bir başarıya imza attı. Sosyal kanallarında 500 bin kişinin üzerinde bir topluluğa sahip olan Space Runners, dünyanın ilk moda temalı Metaverse’ünü hayata geçirmek için çalışmalarına devam ederken yeni koleksiyonu için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Space Runners hakkında daha fazla bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz.