The Last Of The Mohicans, Son Mohikan romanından uyarlanan filmleriyle aklımıza kazınan Mohikan kızılderili kabilesinin üyeleri hala Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyor olsalar da yaşanan yerli katliamının canlı kanıtları gibidirler. Gelin Mohikan ne demek yakından bakalım ve Son Mohikan hikayesinin önemini görelim.

Amerika kıtası ilk kez 15. yüzyılın sonlarında keşfedildi ve bu ilk keşif sonrası art arda medeni Avrupa ülkeleri bu kıtaya seferler düzenlemeye başladılar. Amerika kıtasında kızılderili olarak adlandırdığımız yerliler yaşamaktaydı. Ancak emperyal Avrupalılar kıtanın yerlilerini orada istemedikleri için soykırıma varan bir katliama başladılar ve bugün sayıları birkaç bin kalana kadar bu kıyımı sürdürdüler. Amerika kıtasında yüzlerce farklı yerli kabilesi yaşamaktaydı. Hollywood yapımı Western filmlerde gösterildiği gibi de vahşi değil, doğayla barış içinde yaşayan insanlardı. Fakat sömürgeciler işte, bilirsiniz. Katledilen ve bugün sayıları birkaç bine düşen bu kabilelerden biri de Mohikanlardır. Son Mohikan romanından uyarlanan filmlerle tanıdığımız Mohikan ne demek, Son Mohikan hikayesi neden önemli gelin yakından inceleyelim. Mohikan ne demek? Yerli dilinde Muh-he-con-neok şeklinde adlandırılan Mohican ya da Mohikan; bugün Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin Catskill Dağları'nın üst bölümünde bulunan Hudson Nehri civarında yaşamış olan Kuzey Amerikalı Kızılderili kabilesidir. Mohikanlar Algonquian dilinde konuşurlar. Sömürge döneminde Hollandalı ve İngilizler Mohikanları Nehir Kızılderilileri, Fransızlar ise Kurtlar olarak adlandırıyorlardı. Mohikanlar, Mohegan ve Mahican kabileleriyle akrabadırlar ancak farklı kabilerlerdir. Kolonize edilmeden önce Mohikanlar beş ana gruptan oluşuyordu ve bu beş gruptan üçü anaerkil bir sisteme sahipti. Mohikan kabilesi, gruplardan seçilen şeflerden oluşan özel bir ekip tarafından yönetiliyordu. Avrupalılar gelip her şeyi karıştırmadan önce Mohikanlar yüksek tepelerde yaşıyorlardı. Köylerinin etrafı çitlerle çevriliydi ve 20 - 30 evden oluşuyordu. Köylerini, mısır tarlaları ve ormanlık alanların arasına kapalı biçimde kuruyorlardı. Mohikanlara ne oldu? Hollandalılar, 1664 yılında ilk kez Mohikanlarla temasa geçtikleri sırada Mohikanlarla ile Mohawk kabilesi arasında bir savaş vardı. Savaş sonrası Mohawk kabilesi Schodack’tan Albany’ye göç etmek zorunda kaldı ve giderken bıraktıkları toprakları sömürgecilere sattılar. Mohikan kabilesi gruplarından Stockbridge de topraklarını satanlar arasındaydı. Dağılmaya başlayan gruplar, 1736 yılında bugün Massachusetts eyalet sınırları içinde bulunan Stockbridge bölgesinde toplandılar. Ancak tekrar dağıldılar ve farklı kabilelerle birleştiler. Stockbridge grubu Wisconsin’e taşınarak Munsee grubuna katıldı. 19. yüzyılda devlet tarafından iki gruba bazı haklar tanındı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 3.500 kişinin Mohikan soyundan geldiği düşünülüyor. Son Mohikan romanı ve filmi: The Last Of The Mohicans, Türkçesi ile Son Mohikan romanı; Amerikalı yazar James Fenimore Cooper tarafından kaleme alınmış ve ilk baskısı Haziran 1826 tarihinde yapılmıştır. Yazarın Leatherstocking Hikayeleri serisinin bir parçası olan Son Mohikan romanı, James Fenimore Cooper’ın en sevilen Amerikalı yazarlardan biri haline gelmesini sağlamıştır. Son Mohikan romanı aslında bir Mohikanı değil, Mohikanlar tarafından yetiştirilmiş bir yerleşimciyi anlatır. İngiliz ve Fransız askerlerin Kuzey Amerika bölgesini ele geçirmek için verdikleri mücadelenin ortasında kalan Cora ve kız kardeşi Alice, Mohikanlar tarafından yetiştirilerek Şahingöz adını almış bir yerleşimci tarafından kurtarılırlar. Son Mohikan hikayesini işleyen bir kitap ve bir çizgi filmle beraber 1920, 1932, 1936, 1963 ve 1992 yıllarında yapılmış beş farklı film var. Günümüzde birçok kişi 1992 yapımı pek de başarılı olmayan son filmi hatırlıyor ancak hikayenin sevenlerine göre diğer filmler, hikayeyi çok daha başarılı bir şekilde işliyor. Son Mohikan hikayesinin önemi nedir? Son Mohikan hikayesine ve yaşayan Mohikan sayısına bakarsak ortada son Mohikan diye bir şey olmadığını görüyoruz. Hikayede işlenen baş karakter bile bir yerli değil. Ancak o dönem yaşamış Amerikan yerlilerinin hayatını en iyi anlatan hikaye olarak kabul ediliyor. Üstelik yerliler hakkında yazılan ve yapılan tonla film ve kitaptan farklı olarak Son Mohikan hikayesi, yerlileri vahşi gibi göstermiyor. Yine de eleştirel bir gözle bakmak gerekirse; James Fenimore Cooper, okuyucuyu bilinmezliklerle dolu bir Mohikan kabilesinin içine götürüyor ama rehberleri, yerliler tarafından yetiştirilmiş olsa bile soy olarak Avrupa’dan gelmiş bir yerleşimci. Yani yazar, iki genç kızımızı yerlilerin arasına gönderirken yine de yanlarında eski kıtadan gelen biri olsun istiyor. Elbette, bu tür değerlendirmeler subjektiftir. Son Mohikan ne demek? Popüler kültür öğeleri zamanla halk diline karışarak günlük dilde kullanılmaya başlayabilir, Son Mohikan da bunlardan biri. Son Mohikan, türünün son örneği anlamında kullanılmaktadır. Orijinal hikaye, türünün son örneği olan birini anlatmıyor olsa da dilimize Son Mohikan olarak çevrilen filmin adı günlük hayatta bu tür bir anlam kazanmıştır. Katledilen kızılderili kabilelerinden biri olan Mohikan ne demek, Son Mohikan nedir, Son Mohikan hikayesi neden önemli gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Son Mohikan hikayesi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

