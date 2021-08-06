Uygun fiyatlı performans bilgisayarlarıyla ünlü Monster, yakın zamanda uygun fiyatlı oyuncu ürünleriyle de piyasada adını duyurmaya başlamıştı. Ben de Monster’ın en yeni ürünlerinden birisi olan, uçuş simülasyonu dünyasına atılmak isteyen herkesin dikkatini çekeceğine emin olduğum Monster Pusat Pro Flight Stick’i inceledim.

Bugüne kadar piyasadaki rakiplerine oranla uygun fiyatlı performans bilgisayarlarıyla bilinen Monster, yakın zamanda sadece bir bilgisayar markası olmaktan çıktı. Şirket, oyunculara özel monitör, Mouse, gamepad, kulaklık, mousepad, klavye, kamera ve hatta mikrofon dahi piyasaya sürdü. Monster’ın en yeni ürünlerinden biriyse özellikle havacılık tutkunlarının dikkatini çekecek, uçak simülasyonu dünyasındaki ya da bu dünyaya atılan herkesi kendine çekecek bir üründü: Monster Pusat Pro Flight Stick.

Bir simülasyon ve havacılık tutkunu olarak Monster Pusat Pro Flight Stick, benim de dikkatimi çeken bir ürün oldu. Fakat ürün henüz yeni olduğundan hakkında yazılmış kapsamlı bir inceleme yazısı/videosu göremedim. Elime geçer geçmez deneyimlemeye başladığım bu ürün hakkında şimdi okuyacaklarınız, umarım ürünü satın almak konusunda içinizdeki tüm endişeleri ortadan kaldıracaktır. Gelin, anlatmaya başlayayım. Tabii her zaman olduğu gibi öncelikle genel hatlarıyla ürünün artılarını ve eksilerini sıralayalım:

Not: Monster Pusat Pro Flight Stick’i incelemek üzere gönderen Monster’a teşekkürler.

Monster Pusat Pro Flight Stick incelemesi:

Monster Pusat Pro Flight Stick’i kim almalı?

Uçuş simülasyonu dünyasıyla ilgilenen, ilgilenmeye başlayan veya ilgilenmek isteyen herkes.

Hem gaz koluna hem de lövyeye aynı anda sahip olarak deneyimini en üst düzeyde yaşamak isteyenler.

Bir uçuş koluna ‘ya soğursam’ endişesiyle çok fazla para yatırmak istemeyenler.

‘Giriş seviyesi donanım’ bana yeter diyenler

Artı yönleri

Kullanım kolaylığı

Malzeme kalitesi

Gaz kolunun ve lövyenin hissiyatı

Lövyenin ağırlık merkezinin elinizi koyduğunuzda çok az değişmesi

Özellikle simülasyon oyunlarında sahip olduğu fazla sayıda tuş sayesinde klavyeye olan ihtiyacınızı azaltması

Üç farklı tuş atması modunun olmasıyla zaten fazla sayıda olan tuşları üç katına çıkarması

Her oyunda temel seviyede tak-çalıştır desteğini olması (‘temel seviye’nin kapsamını açıklayacağım)

Lövyenin tek başına da yeterli olabilmesi

Rakiplerine göre fiyatı

Eksi yönleri

Tasarımı (Kişisel)

Vantuzlarının her yüzeye yapışmaması

İkinci tetik tuşunun çok hassas olması

Fiyatı (Her ne kadar ‘uygun’ fiyatlı olsa da buradaki ‘uygun’, rakiplerine göre uygunluğu . Maalesef teknolojik ürünlerin fiyatı aldı başını gitti.)

. Maalesef teknolojik ürünlerin fiyatı aldı başını gitti.) Yazılım desteğinin olmaması

Şu ana kadarki deneyimimi bir paragrafla özetlemek gerekirse:

Monster Pusat Pro Flight Stick, herhangi bir oyunda herhangi bir şekilde hiç sorun çıkarmadı. Özellikle gaz kolunun hissiyatını çok beğendiğim sette yaşadığım tek olumsuz tecrübe lövyeye koyulan, çok hassas olması nedeniyle ikinci butondan yanaydı. Onu da oyun içinde devre dışı bırakarak sorunumu çözüme kavuşturdum. Bunun dışında joystick’in en beğendiğim özelliği elbette fonsiyonellik oldu. Joystick üzerindeki 16 fiziksel tuşu 3 farklı modda programlayabiliyoruz. Yani bir oyunda 48 farklı kontrole sahip olabiliyoruz. Şimdi gelin detaylara geçelim.

Lövye, gaz kolu ve tuşları:

Üzerinde 12’si programlanabilir toplamda 20 farklı tuşa sahip olan lövye, aslında sadece kendi başına çoğu oyunda hayatınızı kurtarabilir. Tabii bu oyunlar, uçan aracın tüm kontrollerini detaylıca sağlamadığınız Arma 3, War Thunder (Arcade modu) ve World of Warplanes gibi oyunları kapsıyor. Fakat DCS: World ve Microsoft Flight Simulator gibi tam kapsamlı simülasyonlarda biraz yetersiz kalabilir.

Gaz kolunun üzerindeyse birisi programlanabilir tuşlar arasındaki hazır ayarlar arasında geçiş yapmanızı sağlayan Mode tuşu olmak üzere 5 programlanabilir tuş, bir aşağı yukarı hareket edebilen tuş ve iki adet ekseninde dönebilen, trim gibi kontrolleri atayabileceğiniz döner tuş yer almakta.

Sette bulunan lövyenin hissiyatı oldukça iyi. 360 derece kontrol sağlayabilirken herhangi bir engelle karşılaşmıyorsunuz, hareket oldukça akıcı. Bununla birlikte rudder kontrolü (lövyeyi dikey eksende sağa veya sola döndürmek) de her açıda akıcı bir şekilde sağlanıyor. Lövye hakkındaysa belirtmem gereken iki nokta bulunuyor:

Monster, sadece lövyeyi düşündüğümüzde fiyat konusunda kendi sınıfının ekonomik lideri olan Logitech Extreme 3D Pro’dan daha fazla fonksiyonellik eklemeyi başarmış. Fakat bu ekstra fonksiyon arasında yer alan ikinci tuş (Alttaki yeşil tuş), olması gerektiğinden daha hassas. Serçe parmakla kontrol edilen bu tuşa yapılan en küçük baskı (normal bir şekilde elinizi koymak gibi) tuşun tetiklenmesine neden oluyor. Elbette serçe parmak kontrolü zamanla kullanıcısına gelecektir. Fakat kişisel olarak ben bu süreçte yanlışlıkla silahlarımı ateşlemekten bıktığım için bu tuşu devre dışı bıraktım.

Bir diğer görüşümse lövyenin tepesinde bulunan ve bir analog gibi duran çok eksenli tuş. Bu tuş, lövyeyi ilk kez denediğimde beni hayal kırıklığına uğratmıştı çünkü sadece ileri geri, sağ sol ve çapraz kontroller sağlıyordu. Elbette bu durum bu fiyat seviyesinde fazlasıyla normal, fakat 360 derece analog tuş görmek burada büyük ve sevindirici bir sürpriz olurdu.

Gaz kolundaysa şikayetçi olduğum hiçbir nokta yok. Kol üzerindeki tuşlar gayet ulaşılabilir bir şekilde yerleştirilmiş. Gaz kolunun hissiyatı konusunda daha fazla konuşmak gerekirse: Kolu ileri veya geri hareket ettirirken bir dirençle karşılaşıyorsunuz. Bu direnci, kolun solunda yer alan dönen aparatla ayarlayabiliyorsunuz. Yani kola ‘o kadar kolay hareket etme’ de diyebilirsiniz, ‘ben hiç güç uygulamak istemiyorum’ da diyebilirsiniz.

Tak çalıştır olması hem bir artı hem de bir eksi:

Monster’ın uçuş simülasyonu seti, maalesef özel bir yazılıma sahip değil. Tüm kalibrasyonu Windows üzerinden yapıyorsunuz. Kabloyu bilgisayara taktığınız an oyundaki uçağa gaz verebiliyor, kanatçıklarını ve irtifa dümenini kontrol edebiliyorsunuz. Bu durum, gelişmiş kontroller gerektirmeyen oyunlar için fazlasıyla iyi olsa da iş simülasyon oyunlarında geldiğinde biraz işkence yaşamanıza neden oluyor.

Simülasyon setinde toplamda 48 adet fonksiyon atayabildiğinizi söylemiştim. Bununla birlikte bu 48 tuşun yanı sıra yön kontrolü sağlayan bir tuş, iki adet döner tuş ve bir adet aşağı yukarı hareket eden tuş bulunuyor. Yani tek tek atamanız gereken tuş sayısı 60’a dayanıyor. Ve siz bu atamaların her birini elle yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu aşama hiç de eğlenceli değildi.

Sete dışarıdan bakarsak:

Monster’ın malzeme kalitesi, fiyatına göre oldukça iyi. Bu sete rakip olarak gaz kolunu arka planda bırakarak Logitech Extreme 3D Pro’yu seçmeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla karşılaştırma bu iki joystick arasında geçerli olacak. Logitech’in kolunda kalitesiz hissettiren plastikler yer almaktaydı. Fakat Monster’ın plastiği özellikle elinizin değdiği yerlerde fazlasıyla iyi hissettiriyor. Gaz kolunda da aynı durum geçerli. Bu seti elinize aldığınızda dayanıksız diye bir hissiyat oluşmuyor.

Lövyenin deneyimimi en fazla kötüleyen kısmı, aslında hareket etmelerini engellemek için tabanına takılan vantuzlarıydı. Vantuzlar, evimdeki neredeyse her yüzeye gayet iyi yapışıyor olsa da bir türlü masama yapışmadı Bu da muhtemelen masamın kabarık bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmakta. Vantuzlar yapışmayınca da yaptığım ani hareketler, lövyenin yüzeyden ayrılarak elimle birlikte hareket etmesine neden oldu. Yine de bu dediğim çok da olumsuz bir şeymiş gibi gözükmesin, sizin masanız kabartmalı yapıya sahip değilse vantuzlar hiçbir sorun çıkarmayacaktır, bu sadece benim yaşadığım bir deneyimdi. Öte yandan gaz kolunda vantuzlar yerine kaymaz taban tercih edilmiş, ki bu gaz kolu için gayet yeterli.

Setin genel tasarımı hakkında kişisel yorumumu yapacak olursam, ortalama düzeyde iyi gözüken bir tasarıma sahip. Setin en beğenmediğim kısmı, lövyenin koca bir kutu üstüne konulmuş gibi duruyor olması. Ayrıca gaz kolu üzerindeki Monster yazısı ve arka planındaki yeşil, bana kalırsa görünümü fazlasıyla zedeliyor. Tabii oyun oynarken klavye ve faremize bakmadığımız gibi joystick’e de bakmıyoruz, dolayısıyla tasarım sadece oyun oynamadığımız zamanlarda geçerli bir şey olacaktır.

En büyük artısı: Kendi sınıfındaki fiyatı:

Uçuş simülasyonlarına giriş yapmak isteyen pek çok kişinin ilk karşılaştığı seçenek mutlaka Logitech Extreme 3D Pro’dur. Logitech’in bu joystick’i, günümüzde ortalama 400 TL’lik fiyat etiketine sahip. Monster’ın Pusat Pro Flight Stick ürünüyse günümüzde indirimsiz 699 TL’ye satılıyor. Elbette aradaki 300 TL’lik fark devasa gözüküyor, fakat iki rakibin sunduklarını düşünürsek bu 300 TL’lik fark fazlasıyla kabul edilebilir. Hatta önerim, Extreme 3D Pro’yu almadan paranızı biraz daha biriktirmeniz ve Monster’ın bu joystick’ini satın almanız yönünde olacaktır. Böylece hem bir gaz koluna, hem joystick’e, hem de zibilyon tane kontrole sahip olabilirsiniz. Ayrıca gaz koluna sahip setlerin fiyatlarının da fazlasıyla ateş pahası olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Son olarak, evet, 699 TL, hatta Logitech’in joystick’indeki 400 TL’lik fiyat etiketi bile oldukça pahalı, bunu inkâr edemeyiz. ‘Giriş seviyesi’ olarak kategorilendirilen bu ürünler bile maalesef bir hobi edinmemize engel olabilecek fiyatlarda satılıyor. Örneğin daha önce incelemesini paylaştığım ve halen güncel olarak kullandığım Logitech G29, kendisinin hiç de hak etmediği 3.000 TL’nin üzerinde fiyatlardan satılıyor. Dolayısıyla bir ürün alırken artık fiyatların kabarıklığını kabullenmemiz gerekmekte ve fiyat-ürün karşılaştırmasını rakip ürünler üzerinden yapmak zorundayız.

Sonuç ne? Bu alınır mı? Evet, alınır.

Monster Pusat Pro Flight Stick, yaşadığım deneyimlerden yola çıkacak olursam kesinlikle tercih edilebilecek bir ürün. Fakat bu ürünü alırken kendinize sormanız gereken bir soru var: Oynayacağım oyunlarda çok fazla tuşa ve gaz koluna ihtiyacım var mı? Eğer bu sorunuzun cevabı ‘Hayır’ ise tercihinizi Logitech Extreme 3D Pro’dan yana kullanabilirsiniz.

Fakat ben gaz kolu da istiyorum, çok fazla tuş olsun da istiyorum, tam bir uçuş deneyimini tatmak istiyorum diyorsanız kesinlikle paranızı biraz daha biriktirin ve Monster Pusat Pro Flight Stick’i alın. Daha önce de bahsettiğim gibi gaz koluna sahip simülasyon setleri, ateş pahası fiyatlardan satılıyor. Bu ürünle gerçek bir simülasyon deneyimini tadabilir, gerekirse ilerleyen zamanlarda daha profesyonel ürünlere yönelebilirsiniz.