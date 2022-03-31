Marvel'ın dün gece yayımlanan yeni dizisi Moon Knight, sözde Ermeni Soykırımı'nın anıldığı sahne ile gündeme oturdu. Dizide yer alan bir replik, sözde soykırım iddialarını 'gerçek' kabul ederken Türk izleyiciler, diziye yönelik bir tepki kampanyası başlattı.

Marvel’ın merakla beklenen yeni süper kahraman dizisi Moon Knight dün gece yayımlandı. İlk bölümüyle tüm izleyenlerin beğenisini toplayan dizi, Türkiye’deyse bir tartışma yarattı. Dizinin bir sahnesi, Türkiye’nin yıllardır kanıtlarıyla olmadığını savunduğu sözde Ermeni Soykırımı’nı anıyordu.

Dizinin baş karakteri Steven Grant, ilk bölümün sonlarına doğru gerçekleştirdiği diyalogda sözde Ermeni Soykırımı’nın adı geçiyor ve olaydan gerçekten yaşanmış gibi bahsediliyor. Pek çok Türk izleyenin tepkisini çeken bu durumun ardındansa izleyiciler, Moon Knight’a yönelik tepkilerini göstermek üzere bir kampanya başlattı.

IMDb’de 1 yıldız verme kampanyası başladı:

Ekşi Sözlük’te başlayan kampanya kapsamında Türk izleyiciler, sözde Ermeni Soykırımı’nın meşrulaştırılması nedeniyle Moon Knight’a IMDb üzerinden “1” puan verilmesi isteniyor. Pek çok izleyici kampanyaya katılacağını belirtirken, konu hakkında gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

Moon Knight’ta tepki çeken sahnede neler söyleniyor?

Söz konusu tepki çeken sahnede Arthur Harrow karakteri, Mısır tanrısı Ammit’e bağlı olan ana karakterimize şunları söylüyor:

“Ammit özgür olsaydı Hitler’in sebep olduğu yıkıma engel olabilirdi. Roma İmparatorluğuna, Ermeni Soykırımına, Pol Pot’a..”

ABD, sözde Ermeni Soykırımı’nı meşrulaştırmıştı:

ABD Başkanı, 24 Nisan 2021 tarihinde olayların 106. yıldönümüyle ilgili açıklamasında sözde Ermeni Soykırımı’nı tanımıştı.