Marvel evreninin Sony Pictures’a ait olan karakterlerinden biri olan Morbius, yakın bir zamanda beyaz perdede seyircisiyle buluşacak. Filmin çıkışı yaklaşırken Sony, Morbius’un son fragmanını YouTube üzerinden yayınladı.

Morbius, Sony'nin Spider-Man evreninde karşımıza gelecek en yeni film ve Jared Leto'nun canlandırdığı vampir Morbius karakterini konu alacak. Film, nadir görülen bir kan hastalığına çare bulmaya çalışan ancak bunu başarınca kendini vampire dönüştüren bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini anlatacak.

Filmin tam olay örgüsünün ayrıntılarının bilinmemesiyle birlikte Morbius'un çoklu evrenlerdeki yeri de hala bilinmiyor, bu da hayranları filmin MCU'da mı yoksa Tom Hardy'nin başrolünde olduğu Venom'un bulunduğu evrende mi geçtiğini hakkında tartışmalara sokuyor. Tüm bunların ışığında, Morbius için yayınlanan son fragmanda buna bir cevap bulmuş olabiliriz.

Spider-Man bağlantısı ihtimali güçleniyor

Sony Pictures, Morbius'un son fragmanını resmen yayınladı ve geniş Marvel evreniyle çeşitli bağlantıların yanı sıra Morbius karakterine yeni bir bakış açısını göstermiş oldu. Fragmanda izlediğimiz kadarıyla Morbius, MCU evreninden Adrian Toomes ile tanışıyor.

İki dakikalık fragman, Morbius'un son vampir formunu şimdiye kadar en net gösteren fragman oldu. Fragmanda Morbius karakterin aksiyon sahneleri oldukça fazla gösterilmiş. Spider-Man: Homecoming'den tanıdığımız ve Michael Keaton'ın canlandırdığı Adrian Toomes karakteri ile Morbius’un etkileşime girmesi ise hayranlarda Morbius’un MCU ile bağlantılı olabileceği düşüncesini uyandırdı.

İşte karşınızda Marvel Anti-Hero’su Morbius’un son fragmanı: