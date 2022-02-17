Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, Disney Plus'ta yayımlanan Eternals belgeselinde Avengers: Endgame'den 'son Avengers filmi' şeklinde bahsetti. Feige, 2021 yılında yaptığı açıklamada yeni bir Avengers filminin gelebileceğini, ancak zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

2008 yılında ilk Iron Man filmi ile başlayan Marvel Sinematik Evreni, toplam 27 filmin ardından ilerlemeye devam ediyor. Fakat evrende tüm karakterleri bir arada gördüğümüz Avengers (Yenilmezler) serisi, 2019 yılında vizyona giren Avengers: Endgame ile birlikte sona ermişti.

Marvel hayranları, Endgame’in son Avengers filmi olduğuna inanmak istemese de bugün, Marvel Studios Başkanı Kevin Feige’den hayranları üzecek bir açıklama geldi. Kevin Feige, Avengers: Endgame’i resmen ‘son Avengers filmi’ olarak niteledi.

"Son Avengers filmi" vurgusu

Disney Plus’ta yayımlanan Assembled: The Making of Eternals belgeselinde konuşan Feige, “Marvel Studios ve Marvel Sinematik Evreni 10. yıl dönümünü geçti ve son Avengers filminin çıkmasıyla 22 filmlik Infinity Saga’yı sonlandırdı.” ifadelerini kullandı. Öte yandan daha önce yapılan bir açıklama, Avengers’ın beşinci filminin gelebileceğine işaret ediyordu.

Feige, Ağustos 2021’deki açıklamasında yeni bir saganın başlatılması için Endgame’in üstünden belli bir zaman geçmesini tercih edeceklerini, hatta bu saganın halihazırda geliştiriliyor olduğunu açıklamıştı. Sonrasındaysa tıpkı Infinity sagasının ilk evresinde olduğu sagayı geliştirmek ve herkesi bir araya getirmek için zamana ihtiyaç olacağını belirtmişti.