Mortal Shell Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri Mortal Shell'in sistem gereksinimleri açıklandı. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre psikolojimizi zorlayacak kadar efektif bir oyun olan Mortal Shell, güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyacak.

Cold Symmetry tarafından geliştirilen ve video oyun tutkunlarının büyük bir heyecanla bekledikleri oyunlardan bir tanesi olan Mortal Shell, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında deneyimlenebilecek olmasına rağmen henüz çıkışı tarihi netleşmiş değil. Bununla birlikte yapılan açıklamalara göre Cold Symmetry, yeni Mortal Shell'in beta sürümünü 3 Temmuz'da PC için başlatacak.

RPG türünde bir oyun olarak karşımıza çıkacak Mortal Shell, oyunseverleri lanetlenmiş bir dünyaya götürecek. Aksiyonun hiç kesilmediği bu oyunda oyuncular, paramparça olan dünyanın ardından ortaya çıkan düşman unsurlarına karşı gelmeye çalışacaklar.

Geliştirici ekip, Mortal Shell ile ilgili yaptığı açıklamalarda bu oyunun akıl sağlığı ve direncini test edeceğini belirtiyor. Eğer bu iddialı açıklamalar gerçeği yansıtıyorsa Mortal Shell'in dünya genelindeki pek çok oyunseveri kendine hayran bırakabileceğini söyleyebiliriz.

Mortal Shell, hem Steam hem de Epic Games platformunda listeleniyor. Ancak geliştirici ekip, kısa bir önce yaptığı bir açıklamayla oyunun en azından çıkışta Epic Games'e özel olabileceğinin sinyallerini vermişti. Dolayısı ile oyun Steam'de listelenmesine rağmen Steam kullanıcıları, oyuna erişmek için biraz daha fazla beklemek zorunda kalabilirler.

Mortal Shell sistem gereksinimleri

minimum

İşlemci: Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 ya da daha yenisi

önerilen

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

İşletim Sistemi: Windows 10

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre Mortal Shell'i oynamak için güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyulacak. Ancak böylesine yüksek sistem gereksinimlerine sahip olan oyunun fiyatının, benzerlerine oranla çok daha uygun olacağını ifade edebiliriz. Mortal Shell'in Epic Games'teki mağaza sayfasına baktığımızda, oyunun sadece 49 TL'ye satın alınabileceğini görüyoruz.