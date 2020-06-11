Mortal Shell'in Yeni Fragmanı, Beta Duyurusuyla Geldi

Soulslike türü bir RPG oyunu olan Mortal Shell için yeni bir fragman yayınlandı. Oynanış görüntülerinin yer aldığı fragmanla birlikte oyunun PC'ye özel kapalı beta sürümü de duyuruldu.

Dark Souls hayranlarının dikkatini çekebilecek aksiyon RPG oyunu Mortal Shell, IGN'in Summer of Gaming etkinliğinde yeniden karşımıza çıktı. Etkinlikte oynanış görüntülerinin yer aldığı yeni fragmanının yanı sıra 3 Temmuz'da PC'ye özel bir beta başlatılacağı duyurusu geldi.

Dark Father adlı gizemli bir varlığın isteklerini yerine getirmeye çalıştığımız oyunda, gizli tapınakları keşfederek takipçi kazanıyor, çeşitli 'kabukları' uyandırarak oyun tarzımıza uygun karakterler ediniyoruz. İnsanlığın çöktüğü bir dünyada farklı savaşçı bedenlerini kullanarak onların güçlerine erişebiliyor, silahlarını kullanabiliyoruz. Geliştiriciler oyunda dört farklı kabuk olduğunu doğruladılar.

Mortal Shell: Özel güçlere sahip farklı kabuklarla karanlık bir dünyaya yolculuk

Her biri kendi hikayesine ve arka planına sahip kabuklar hakkında ne kadar çok şey öğrenirseniz, onların eşsiz yeteneklerini o kadar iyi keşfedebilirsiniz. Oyuna, oyun tarzınıza en uygun kabukla başlama seçeneğiniz olacak ve her zaman daha fazlasını arayabileceksiniz. Sağlığınız sıfıra düştüğünde kabuğunuzdan çıkarılacaksınız.

Daha sonra kabuğunuza geri dönme veya taktik olarak çeşitli şekillerde kullanma seçeneğiniz olacak. Ayrıca kendinize güveniyorsanız kabuk kullanmadan da oynayabileceksiniz. Ayrıca, Sacred Nectar veya Tar olarak adlandırılan bir para birimi olduğu ve bunun aynı zamanda dünyadaki birçok kaosun kökeni olduğu da açıklandı.

Mortal Shell'in etkileyici grafiklerini ve oynanış mekaniklerine dair daha fazlasını öğrenmek aşağıda yer alan tanıtımı izleyebilirsiniz. 3 Temmuz'da PC'ye özel olarak yayınlanacak beta sürümünde yer almak için buradan oyunun Discord kanalına katılabilirsiniz. PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye gelecek olan Mortal Shell'in çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Mortal Shell fragman: