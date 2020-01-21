Bir Twitch Yayıncısı, Dark Souls'u Hiç Hasar Almadan Bitirdi

Oyun dünyası, sıklıkla rekor kırmak için yapılan denemelere sahne oluyor. Bir Twitch yayıncısı, Dark Souls'u hiç hasar almadan bitirerek rekor kırdı. Bu muhteşem performansın videosu, haberimizde.

Dark Souls ve bu tarz oyunların toplulukları, kendilerine belirledikleri iddialı hedeflerle sınırları zorluyor. Ancak Twitch yayıncısı Squillakilla, yeni dünya rekoruyla neredeyse imkansızı başardı. Squillakilla, Dark Souls oyununda güçlü refleksleri sayesinde hiç hasar almadan tüm boss'ları yendi.

Yayıncı, paylaştığı video ile Dark Souls topluluğunu şaşırttı. Çünkü yaptığı şey, düşmanlardan hasar almamaya odaklanan hedeflerden çok daha fazlasıydı. Squillakilla, düşmanların yanı sıra lav veya düşme hasarı gibi çevresel hasarlardan da kaçınarak oyun boyunca hiç hasar almadan ilerledi. Eğer Dark Souls veya FromSoftware'in herhangi bir oyununu oynadıysanız, bunun ne kadar zorlu bir mücadele olduğunu bilirsiniz.

Squillakilla, DLC boss'ları da dahil olmak üzere oyundaki tüm boss'larla yüzleşti. Catacombs ve Blighttown gibi zorlu bölgeleri hiç hasar almadan geçmeyi başardı. Paylaştığı video yaklaşık 3 saat 25 dakika ve bu süre hiç hasar almadan verilen bir mücadeleye göre son derece başarılı.

Ocak ayı, rekorlarla dolu bir ay olacak gibi görünüyor. Örneğin, Şilili yayıncı Parallax, Mortal Kombat 3'te Kabal ile tüm rakipleri sadece 4 dakika 34 saniyede geçerek rekor kırdı. Ayrıca YouTuber Kosmic, Super Mario Bros.'ta speedrun rekoru kırmayı başardı.

Squillakilla'nın Dark Souls'u hasar almadan bitirdiği video: