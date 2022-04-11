Motorine İndirim Bekleniyor: Fiyatlar Nasıl Değişecek?

Sektör kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre bu gece yarısı motorinin litre fiyatına 1,04 TL'lik indirim gelecek. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı 20 TL seviyesine yaklaşacak.

Küresel piyasalarda brent petrolün fiyatında yeniden düşüş gözlemlenirken, Türkiye’de de akaryakıta yeni bir indirim gelmesi bekleniyordu. Bu sabah, beklenen indirimden ilk haber geldi. Sektör kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yeni bir indirim geliyor.

Buna göre, motorinin litre fiyatına pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL’lik indirim gelecek. Yeni indirimle birlikte bugün litre fiyatı 21 TL’nin üzerinde seyreden motorin, bazı büyük şehirlerde aşağıdaki fiyatlardan satılacak:

İndirimin gelmesi durumunda pompa fiyatlarında yaşanacak değişim: