Sektör kaynaklarının iddialarına göre motorine bu gece zam gelecek. Zam, litrede 1,93 TL olarak kayıtlara geçecek. Peki beklenti gerçekleşirse, en büyük şehirlerimizdeki fiyatlar nasıl olacak?

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklenecek gibi görünüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine bu gece itibarıyla dev bir zam gelecek. Bundan birkaç yıl öncesine kadar kuruş kuruş zamlanan motorin, bir süredir 1 lira civarında zamlanıyordu. Yeni zam ise neredeyse 2 lira olarak kayıtlara geçecek.

Edinilen bilgilere göre motorine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 93 kuruş zam gelecek. Zam pompaya doğrudan yansıyacak. Bu motorin zammının nakliye sektörünü de etkileyeceğini unutmamak gerekiyor. Yani bu zamla sebzeden meyveye, teknolojik üründen mobilyaya kadar her türlü ürünün maliyeti artmış olacak.

Büyük şehirlerdeki fiyatlar nasıl değişecek?

Bu gece yarısı itibarıyla gelecek zamlarla birlikte Türkiye'nin en büyük kentlerindeki motorin fiyatları şöyle olacak:

İstanbul (Avrupa)

Motorin: 27.82 TL

Ankara

Motorin: 27.93 TL

İzmir

​Motorin: 27.94 TL

Şu an için benzin fiyatlarıyla ilgili herhangi bir gelişme ise yok.