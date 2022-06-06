Mayıs 2022 İkinci El Otomobil Pazarı Verileri Açıklandı

Mayıs 2022'nin ikinci el otomobil karnesi belli oldu. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz ay en çok ilana çıkan marka Renault, model ise Renault Clio oldu. Fiyatlardaki artış, istatistiklerde de kendisini gösteriyor.

Türkiye'de önde gelen ikinci el otomobil ilan sitelerinden bir tanesi olan arabam.com, Mayıs 2022 dönemine ilişkin verilerini açıkladı. Bu bağlamda; ikinci elde en çok satışa çıkan marka ve modeller, araçların fiyatları ile kilometre dağılımları gibi belirleyici istatistikler ortaya çıkmış oldu. Dilerseniz hemen Türkiye'deki ikinci el piyasasının geçtiğimiz ayki verilerine birlikte bakalım.

arabam.com'un paylaştığı verilere baktığımızda; Mayıs 2022'de en çok ilan verilen markanın Renault olduğunu görüyoruz. Öyle ki geçtiğimiz ay ilana çıkan neredeyse her 5 otomobilin 1 tanesi Renault'tu. Renault'u Fiat, Volkswagen, Ford ve Opel takip etti.

Mayıs ayında en çok ilan verilen otomobil markaları:

Renault (yüzde 19) Fiat (yüzde 19) Volkswagen (yüzde 14) Ford (yüzde 13) Opel (yüzde 10) Hyundai (yüzde 7) Peugeot (yüzde 6) Toyota (yüzde 5) Honda (yüzde 4) Citroen (yüzde 4)

*Markalara göre ilana çıkma oranları.

Mayıs 2022'de ilana çıkan otomobillere baktığımızda ise listenin zirvesinde Renault Clio'nun olduğunu görüyoruz. Opel Astra ve Renault Megane gibi modeller de sıklıkla ilanlara çıkarken Türkiye'de otomobil pazarının zirvesinde yer alan Fiat Egea, ikinci elde satışa çıkma noktasında geride kaldı.

*Modellere göre ilana çıkma oranları.

Mayıs ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri:

Renault Clio (yüzde 14) Opel Astra (yüzde 14) Renault Megane (yüzde 11) Ford Focus (yüzde 11) Toyota Corolla (yüzde 10) Honda Civic (yüzde 9) Volkswagen Passat (yüzde 8) Volkswagen Polo (yüzde 8) Fiat Egea (yüzde 7) Fiat Linea (yüzde 7)

Vatandaş, eskiyen arabasını elden çıkarmaya çalışıyor

arabam.com'un Mayıs 2022 istatistikleri, vatandaşların eski arabalardan kurtulmaya çalıştıklarını gözler önüne serdi. Çünkü satışa çıkarılan modellerin yüzde 7,6'lık kısmı 2012 yılında piyasaya sürülen araçlardı. Bununla birlikte; model yılı 2000 ve altı olan modeller, tüm ilanların yüzde 14,8'ini oluşturmuştu. 2015 model otomobiller ilanların yüzde 6,2'sini, 2016 model otomobiller ilanların yüzde 6,3'ünü, 2017 model otomobiller ise ilanların yüzde 5,5'ini oluşturdu.

Yaş etkeni, araçların kilometrelerinde de kendisini göstermiş durumda. Örneğin; Mayıs 2022'de satışa çıkarılan otomobillerin yüzde 28'i 201 bin ila 300 bin kilometre aralığında yol yapmıştı. İlanların yüzde 19'unu 151 bin ila 200 bin kilometre aralığındaki modeller oluştururken, 100 bin kilometreye kadar olan otomobiller için açılan ilanların oranı yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

Fiyatlar almış başını gidiyor!

Paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay ilana çıkan modellerin yüzde 27,2'sinin fiyatı 300 bin TL'nin üzerindeydi. Burada şunu belirtmek gerek; Mayıs 2021'de bu oran yüzde 6,4 olarak kayıtlara geçmişti. Buradan, Türkiye'deki ikinci el otomobil fiyatlarının nasıl bir yükseliş içerisinde olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak hala umut var (!). Fiyatı 50 bin TL'ye kadar olan araçlar da mevcut. Bu araçların tüm ilanlara oranı ise yüzde 4,2...