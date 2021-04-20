Motorola Moto G60 ve Moto G40 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Motorola, bütçe dostu en yeni akıllı telefonları Moto G60 ve Moto G40'ı duyurdu. Özellikle kamera konusunda sağlam bir rekabet sunacak olan akıllı telefonlar, fiyatlarıyla da tüketicilerin yüzlerini güldürebilir.

Lenovo çatısı altında faaliyetlerine devam etmekte olan ABD'li cep telefonu üreticisi Motorola, en yeni bütçe dostu akıllı telefonları Moto G60 ve Moto G40'ı duyurdu. Büyük ölçüde benzer özelliklere sahip akıllı telefonlar; 120 Hz ekran, Snapdragon 732G işlemci ve büyük sayılabilecek bataryalarıyla Redmi Note 10 Pro ve Realme 8'e rakip olmayı hedefliyor.

Her ikisi de günümüz koşullarında kalın sayılabilecek çerçevelere sahip delikli ekran tasarımına sahip olan Moto G60 ve Moto G40, 6,8 inç büyüklüğündeki LCD ekranlarında 120 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük, HDR10 desteği sunan akıllı telefonlar, genel olarak seviyesinden beklenilen ekran özelliklerini karşılıyorlar.

Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisinden güç alan akıllı telefonlardan Moto G60 6 GB, Moto G40 ise 6 GB'a kadar RAM kapasitesi sunuyor. Her ikisi de kutudan Android 11 ile çıkan akıllı telefonlarda ThinkShield adında özel bir güvenlik sistemi yer alıyor. Ayrıca 6.000 mAh batarya ve 20W şarj desteği olduğunu da belirtelim.

İki akıllı telefon arasındaki en temel fark, kamera noktasında kendini gösteriyor. Moto G60'ta 108 MP'lik Samsung ISOCELL HM2 sensör yer alırken; Moto G40'ta 64 MP ana kamera yer alıyor. 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörü ise yine iki telefonun ortak özellikleri arasında. İki cihazın ayrıldığı bir başka nokta ise Moto G60'ta 32 MP selfie kamerası bulunurken; Moto G40'ta 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Motorola Moto G60 özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,8 inç Full HD+ 120 Hz LCD

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 6.000 mAh, 20W şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Motorola Moto G40 özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

RAM: 4/6 GB

Depolama: 64/128 GB

Ekran: 6,8 inç Full HD+ 120 Hz LCD

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 6.000 mAh, 20W şarj

İşletim Sistemi: Android 11

İki ayrı bellek seçeneğine sahip olan Moto G40, 4 GB RAM'li versiyonu için 186 dolar, 6 GB RAM'li versiyonu için ise 213 dolar fiyat etiketine sahip. Moto G60 ise tek bir bellek seçeneğine sahip ve 240 dolar fiyat ile tüketicilerin karşına çıkacak. Her iki akıllı telefonun da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.