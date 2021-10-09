Motosikletli Kuryeler, İstanbul Adliyesi Önünde Eylem Yaptı

Trafik kazalarında yaralanan veya hayatını kaybeden motosikletli kuryelerin sayısı her geçen gün artmakta. Bu sebeple bugün eylem yapan motosikletli kuryeler, kazaların en büyük sebeplerinden birisi olan 'hız puanlaması'nın kaldırılması talebinde bulundu.

Son zamanlarda yaşanan kazalarda sayısı artan motosikletli kurye ölümleri bugün bir kez daha gündeme geldi. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nin önünde toplanan İstanbullu Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, kuryelerin çektiği zorluk ve sıkıntılara dair basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, yaptığı açıklamada COVID-19 pandemisiyle birlikte üzerlerine düşen yükün arttığını belirterek kuryelerin mevcut durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

"Robot değiliz. "

"Biz insanız, bizim haber değerimiz var. Siz nasıl bir kedi köpek öldüğü zaman üzülüyorsanız orada insan öldüğü zaman da üzülmek zorundasınız. Pandemiyle beraber zorluk arttı. Sizin ekmeğinizi suyunuzu çorabınıza kadar her şeyi getiren bizleriz. Biz robot değiliz. Bizim de ailemiz var. “ şeklinde konuşan Tomris, direksiyon başındaki sürücüleri de telefon kullanmamaları konusunda uyardı.

En ufak kazaların bile büyük sonuçlar doğurabildiğinin altını çizen Tomris, işverenlerin ise ‘çalışmazsanız bir sürü kurye var’ diyerek kuryelerin şikayetlerini görmezden geldiğini belirtti. Hız puanlaması sebebiyle bazen istemedikleri halde kural ihlali yapmaya mecbur bırakıldıklarını belirten Tomris, hız puanlamasının da kaldırılmasını istediklerini söyledi.

"Hiçbir paketin insan hayatından daha fazla değeri yoktur. "

Motorkuryelere destek vermek amacıyla yanlarında olduklarını kaydeden Avukat Armağan Gültekin ise, 3 Ekim tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye için yapılan ‘haber değeri yok’ söylemini kesinlikle kabul etmediklerinin altını çizdi.

Yaşanan sorunların başında 30 dakika içerisinde yetiştirilmesi gereken yemek siparişleri ya da kuryelerin site asansörüne alınmamalarının geldiğini belirten Gültekin, yaptığı açıklamada “Herkes şunu bilmeli hiçbir paketin insan hayatından daha fazla değeri yoktur. Hiç kimse başka bir insanın canını kasteden zaman kısıtlamasıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. “ ifadelerine yer verdi. Pandemi döneminde sürekli çalışan kuryelere destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Gültekin, kuryelerin ara sıra kurallara uymamalarının tek sebebinin ise işlerini kaybetmek istememeleri olduğuna da dikkat çekti.