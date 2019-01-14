Mozilla, Adobe Flash’ı Varsayılan Olarak Devre Dışı Bırakacak

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Mozilla Firefox internet tarayıcısından artık Adobe Flash varsayılan olarak devre dışı hale getirilecek.

Adobe’un 2017 yılında yaptığı 2020 sonuna kadar flash desteğini tamamen bitirme planına Mozilla Firefox da katıldı.

Firfox 69 ile birlikte Mozilla Firefox’ta Adobe Flash eklentisi varsayılan ayar olarak devre dışı hale getirilecek. Mozilla Güvenlik'in kıdemli mühendisi Jim Mathies, Firefox 69 ile birlikte bu değişikliğin hayata geçeceğini belirtti.
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Google ve Microsoft gibi popüler tarayıcı üreticileri de daha önce benzer adımlar atmıştı. Mozilla, geliştiriciler için oldukça detaylı bir zaman çizgisi yayınlamıştı ve bu adım da çizelgede yer alıyordu.

Mozilla açısından baktığımızda bu hareketin bir başka nedeni olarak da firmanın NPAPi eklentilerinden kurtulma çabasını gösterebiliriz. Güvenlik açıklarına da sebep olan eski NPAPi’nin yerine WebAssembly, HTML5 ve WebGL gibi teknolojiler çoktan geliştirildi.
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Kaynak : https://fossbytes.com/mozilla-disabling-adobe-flash-by-default-in-firefox/
Etiketler: mozilla firefox, adobe flash, NPAPi
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