MSI'ın CES 2026'da Yaptığı Tüm Duyurular (Âdeta Şov Yaptı)

MSI da dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026'da yerini aldı ve çok sayıda ürün tanıttı. İşte MSI'ın CES'te tanıttığı ürünler.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği CES 2026, ABD’nin Las Vegas şehrinde resmen gerçekleştiriliyor. 9 Ocak gününde sona erecek etkinlikte dünyanın en büyük teknoloji şirketleri en yeni ürün ve teknolojilerini sergiliyorlar. En önde gelen donanım şirketlerinden biri olan MSI da bunlardan biri.

MSI, CES 2026 kapsamında montiörlerden bilgisayarlara kadar birçok farklı kategoriden çok sayıda ürününü tanıttı. Biz de bu içeriğimizde MSI tarafından CES 2026’da tanıtılan ürünleri sizler için derledik.

Prestige serisi

MSI, üstün performans, taşınabilirlik ve şık bir tasarım arayan profesyoneller için geliştirdiği premium kaliteye sahip yepyeni Prestige 14 ve Prestige 16 İş ve Üretkenlik laptoplarını CES 2026'da tanıttı. Önceki nesillere göre daha ince olan yeni Prestige modelleri, daha akıcı ve modern bir silüete sahip; ayrıca dikkat çekici derecede zarif ve premium bir his için tamamen aluminyum malzemeden üretildi. Prestige 14, önceki nesle kıyasla %22 daha hafif bir yapıyla sadece 1,32 kg ağırlığa sahip; Prestige 16 ise sadece1,59 kg ağırlığıyla sektördeki lider konumunu sürdürüyor.

En yeni Intel Core Ultra Series 3 işlemciler ile donatılan Prestige serisi, yeni nesil grafikler ve AI ile kesintisiz bir performans sunuyor. 81Wh kapasiteye sahip güçlü bir batarya ile donatılan laptop bu sayede 30 saatin üzerinde 1080p video oynatma süresi ile gerçek anlamda günlerce süren üretkenlik olanağı sunuyor. Yeni dahili Intel Arc B390 grafikleri ise görsel performansta büyük bir artış sağlayarak hareket halinde içerik üretimine, hatta AAA oyunlara bile izin veriyor. Gelişmiş buhar odası soğutma sistemi, çift fan ve Intra Flow termal tasarımı sayesinde sistemin 30 dBA altında bir gürültü sevyesi ile tam performansla çalışmasına olanak sağlıyor.

Hafif tasarımıyla bilinen Prestige 13 AI+ şimdi daha hafif tasarıma kavuştu ve sadece 899 gram ağırlığıyla şu anda resmi olarak dünyanın en hafif 13 inç magnezyum-alüminyum alaşımlı dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. Bu hafifliğin yanında yeni Intel Core Ultra Series 3 işlemcisinin verdiği güç performansta ciddi bir artış sunuyor ve yeni Prestige 13 laptopu güç ve taşınabilirliğin mükemmel bir karışımı haline getiriyor. Kurumsal düzeyde güvenlik ve profesyonel sınıf performansla donatılan bu cihaz ofiste, iş seyahatlerinde ve her yerde en iyiyi talep eden iş kullanıcıları için tasarlandı.

Modern 14S ve 16S

Modern 14S ve 16S ise tazelenmiş bir tasarımla boy gösteriyor: metal malzemenin daha fazla kullanılması ve yumuşatılmış kenarları ile daha fazla kullanıcıya premium bir görünüm ve his sunuyor. Serinin tüm modellerinde en yeni Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerle güçlendirilen ve çift bellek yuvasıyla donatılan Modern S laptoplar, esnek yükseltme potansiyeli ile güçlü bir performans sunuyor.

Raider 16 Max HX ve Raider 16 HX

Oyun performansında sınırları zorlaması ile bilinen Raider serisi 16 serisiyle harika bir deneyim sunmayı vadediyor. Raider 16 Max HX ile dünyada ilk kez bir oyuncu laptopu toplamda 300W kadar büyük bir sistem gücü sunabiliyor. Tam yük altında RTX 5090 or 5080 grafik işlemcisine 175W güç iletirken aynı anda Intel Core Ultra 200HX işlemcisine 125W güç taşıyabiliyor. 2.5K 240Hz OLED ekranla geldiğini de ekleyelim.

Stealth 16 AI

Her zaman şık ve taşınabilir bir yapı içinde ciddi performans sunmayı amaçlayan Stealth serisi ise yeni Stealth 16 AI+ ile bu formülü bir üst seviyeye taşıyor. Sadece 16,6 mm incelik ve 2 kg’ın altında ağırlığıyla CES Yenilikçilik Ödülü sahibi olan bu model, 90Wh kapasiteye sahip dev bataryası ile hem üretkenliğinize güç katacak, hem de iş veya eğlence sizi nereye götürürse götürsün yoğun temponuza uyum sağlayacak.

Önceki nesillere kıyasla çok daha ince ve hafif olmasına rağmen Stealth 16 AI+ daha fazla güce sahip. Geliştirilmiş Intra Flow termal sistemi ile gelen Cooler Boost soğutma ve çok yönlü hava çıkışı tasarımı sayesinde RTX 50 serisi grafik işlemcisine 20W’a kadar daha fazla güç aktarabiliyor. Bu da tasarım iş yüklerinde, oyunlarda ve yoğun multitasking senaryolarında yüksek performansı kolaylıkla sunabileceği anlamına geliyor.

Crosshair 16 Max HX ve Crosshair 16 HX

Yepyeni Crosshair serisi, oyuncuların sevdiği her şeyi bir üst seviyeye taşıyor. Cihazlarda yeni Intel Core Ultra 200HX işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 50 serisi GPU’lar var. MSI’ın özel Cooler Boost soğutma çözümü ve dört havalandırma çıkışı sayesinde toplamda 200W’a kadar sistem gücü ile önceki nesile kıyasla 30W’lık bir artış sunarak kendi sınıfında en güçlü tercihlerden biri olacak. Bu performansın tamamına ulaşmak isteyen oyuncular, ultra keskin görüntüler ve akıcı bir oyun deneyimi sunan, rekabetçi oyunlar ve sürükleyici içeriklerde ideal QHD+ 165Hz OLED ekran seçeneğını tercih edebilirler.

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition

El konsolları konusunda iddialı olan MSI, etkinlikte Claw 8 AI+ modelinin yeni versiyonunu da sergiledi. Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, yeni buz mavisi renk teması ve katmanlı buz tonlarını barındıran kavisli kasasında e-spor estetiği ve canlı oyuncu ruhunu harmanlayan görsel bir derinliğe sahip. Claw 8 AI+ amiral gemisi ile aynı teknik özelliklere sahip Glacier Blue Edition, Intel Core Ultra 200V işlemci ve Arc Xe2 grafiklerle geliyor.

PRO MAX 271UPXW12G monitör

MSI'ın yeni PRO MAX 271UPXW12G monitörü, 26.5 inç UHD çözünürlükte ekrana sahip. OLED Care 3.0 teknolojisi sayesinde monitör kullanılmadığında otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçerek panelin yanma riskini azaltan cihaz,tek bir klavye-fare kombinasyonu ile 3 adede kadar cihazı kontrol etme olanağı sunuyor. PureBlack QD-OLED paneli standart iç mekan ışıklandırmasında bile en derin siyahları en doğru renklerle birlikte sunuyor.

PRO MAX 80 AI+ & PRO MAX 150 AI+ masaüstü PC'ler

MSI, günümüzün modern çalışma ortamlarına hitap eden iki yepyeni masaüstü bilgisayarı PRO MAX 80 AI+ ve PRO MAX 150 AI+'ı da tanıttı. PRO MAX 80 AI+ ve PRO MAX 150 AI+ modellerinin her ikisi de en yeni AMD Ryzen AI 300 serisi işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX ekran kartlarına sahip. 3 adede kadar harici ekran bağlantısına izin veren cihazlar, güçlü yapay zekâ performansı gösterebiliyorlar.

PRO MAX 24/27 serisi

MSI, modern çalışma ortamlarını gelişmiş performans, ergonomi ve çık tasarımla geliştirmek için geliştirdiği tiş yerlerini gelişmiş performans, ergonomi ve şık tasarımla iyileştirmek için PRO MAX 24 ve PRO MAX 27 modellerini de tanıttı. Sade ve minimalist bir endüstriyel görünümde siyah ve beyaz renk alternatifleri ile gelen bu modeller 24 ve 27 inç seçenekleriyle sunulacak. Cihazlarda dahili AMD Radeon 780M grafikler ve AMD Ryzen 7H 255 işlemciyle güçlü bir performans vadediliyor. 120 Hz yüksek tazeleme hızı ve 10 nokta dokunmatik ekranı sayesinde anında tepki vererek akıcı ve yüksek kaliteli bir deneyim yaşanabiliyor.

MEG X monitör

Uzun zamandır beklenen amiral gemisi MEG serisine eklenecek MEG X monitör de duyuruldu. MEG X, oyunda destek gücü yeniden tanımlıyor. Ekrandaki görselleri gerçek zamanlı olarak, oyunun desteklemesine gerek kalmadan analiz ediyor, böylece oyun ne olursa olsun AI yardımının avantajının kullanılmasını sağlıyor. 6 farklı asist özelliğine sahip.Bu araçlar sayesinde MEG X gelişmiş desteği hem anında, hem de tek bir tıklama ile basit şekilde sunuyor. Cihaz 34 inç boyuta, 1440x3440 piksel çözünürlüğe, 0.03 ms tepki süresine, 300 nit parlaklığa sahip.

Cubi NUC AI+ 3MG

MSI, CES 2026'da yeni Cubi NUC AI+ 3MG'yi de duyurdu. 5 litre hacmi ile son derece kompakt olan bu Copilot+ PC; güçlü AI hızlandırması, gelişmiş bağlantı özellikleri ve sıradışı enerji verimliliği sunuyor. Intel Core Ultra 9 Series 3 işlemciden güç alan cihaz, modern çalışma süreçleri için iddialı bir seçenek olacak.

MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar oyuncu monitörü

NVIDIA iş birliğiyle tanıtılan bu monitör 27 inç boyutunda Rapid IPS bir ekranla geliyor. Cihazda WQHD (2560 x 1440) çözünürlüğe ve 360Hz yenileme hızıyla üst seviye bir oyun deneyimi sunulacak. Profesyonel e-sporcuları hedefleyen monitör, GeForce oyuncularına nihai görüntü teknolojilerini bir arada sunan NVIDIA G-SYNC ile geliyor. Monitörün kalbinde ise değişken frekanslarda arka aydınlatma vuruşları ile 4 kat daha etkili bir görsel belirginlik yaratan G-SYNC Pulsar teknolojisi yatıyor. Bu ürün aynı zamanda G-SYNC Ambient Adaptive teknolojisine de sahip. Yerleşik ışık sensörü sayesinde bu monitör günün herhangi bir saatinde en uygun izleme koşullarını sağlamak için renk sıcaklığı ve parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor.