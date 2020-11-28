MSI, Bütçe Dostu GeForce RTX 3070 Twin Fan Modelini Duyurdu

Donanım üreticisi MSI, yeni uygun fiyatlı ekran kartı modeli GeForce RTX 3070 Twin Fan'ı duyurdu. Çift fan yapısıyla dikkat çeken kart, 1740 MHz'e kadar hız aşırtmayı destekliyor. Gelin, kartın tüm özelliklerine daha yakından göz atalım.

NVIDIA'nın iş ortaklarından Tayvan merkezli donanım üreticisi MSI, geçtiğimiz aylarda tanıtılan GeForce RTX 30 ekran kartı ailesine yeni bir üye daha ekledi. GeForce RTX 3070 Twin Fan adı verilen özelleştirilmiş model, uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Şirket, biri fabrika çıkışlı 1740 MHz hız aşırtmalı, diğeri NVIDIA referans özelliklerine sahip toplamda 2 adet Twin Fan grafik kartı tanıttı. Kartların her ikisi de 8 pin + 6 pin güç konektörlü özel PCB'ye sahipken, ekran yapılandırması ise standart (3x DP + 1x HDMI).

GeForce RTX 3070 Twin Fan özellikleri:

2. nesil RTX mimarisi olan Ampere üzerine kurulu olan GeForce RTX 3070 Twin Fan, 1500 MHz'lik temel frekans değerine sahip. Hız aşırtmayla 1740 MHz'e kadar çıkan kart, bellek tarafında 8 GB GDDR6 bellek kullanıyor ve bellek hızı 14 Gbps.

Tasarım tarafına geçtiğimizdeyse GeForce RTX 3070 Twin Fan, adından da anlaşılacağı üzere çift fan yapısıyla bizleri karşılıyor. Bu noktada ikili fan sistemi, ısıyı daha verimli bir şekilde dağıtırken 6 mm kalınlığındaki bakır borular ise ısı transferini en üst düzeye çıkararak daha iyi soğutma sağlıyor.

Kart, dünyanın en çok kullanılan grafik kartı hız aşırtma yazılımı MSI Afterburner'ı da destekliyor. Bu yazılım aracılığıyla kullanıcılar, önemli sistem değerlerini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor ve grafik kartını kontrol edebiliyor.

Kartın özelliklerini duyuran Tayvanlı üretici, fiyat bilgisini henüz paylaşmadı. Konuyla ilgili yeni gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.