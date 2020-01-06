MSI, MEG Aegis Ti5 Masaüstü Oyuncu Bilgisayarını Duyurdu

MSI, CES 2020 kapsamında tanıtacağı yeni oyun canavarı MSI MEG Aegis Ti5'i duyurdu. Şirket, etkinlikte bilgisayarla birlikte bir de oyun monitörü tanıtımı yapacak.

Oyun bilgisayarı üreticisi MSI, CES 2020 kapsamında yeni bir masaüstü oyun bilgisayarı ve kavisli bir monitör tanıtıyor. Genelde oyuncular tarafından pek de tercih edilmeyen ve yüksek satış başarısına ulaşamayan 'önceden toplanmış masaüstü kurulumları' sınıfına iddialı bir ürün çıkarmaya hazırlanan şirket, ileri teknoloji ve oyun için dizayn edilmiş yeni ürünü ile oyunculara büyüleyici bir oyun deneyimi sunacak.

MSI, bugün paylaşılan bir blog gönderisinde otomotiv endüstrisinde de tercih edilen HMI (Human Machine Interface) teknolojisiyle rekabette ön sıralara atlayacağını açıkladı. Şirket CES 2020'de HMI teknolojisine sahip iki farklı ürün tanıtacak: MEG Aegis Ti5 masaüstü oyun bilgisayarı ve Optix MEG 381CQR oyun monitörü.

Bilgisayarı üstün kılan özellikler neler?

HMI teknolojisi; MEG Aegis Ti5’in ön kısmında sistemle ilgili bilgi veren LCD ekranda kullanılan MCU (MSI Commander Unit) için kullanılacak. Kasanın ön kısmında bulunan ve "Gaming Dial" adı verilen kontrol tekerleği sayesinde kullanıcılar ön kısımdaki LCD ekranda gösterilen ayarları ve monitör ayarlarını kolayca değiştirebilecek.

MEG Aegis Ti5’yi diğer oyun bilgisayarlarından ayırıp nadir kılan diğer özellikler, dâhili 5G modem ve Silent Storm Cooling 4 soğutma sistemi olarak belirtiliyor. Bilgisayarın tam özellikleri ise şu şekilde:

Intel Core i9 işlemci

MSI GeForce RTX 2080Ti 11 GB GDDR6 ekran kartı

4x DDR4 2666 MHz 128 GB U-DIMM

3 adet M.2 SSD, 2 adet 2,5 inç ve 1 adet 3,2 inç sürücü yuvası

Intel I225 V 2.5G LAN, Intel I219V 1G LAN, Intel AX201 (Wi-Fi 6)

650 W 80 Plus (SFX) güç kaynağı ünitesi

Optix MEG 381CQR oyun monitörü:

MSI’ın MEG Aegis Ti5’in yanında tanıtacağı Optix MEG 381CQR oyun monitöründe HMI teknolojisinin nasıl kullanılacağı belli değil ancak ürün gayet ilgi çekici görünüyor. Ayrıca monitörün sol alt köşesine dikkatlice bakıldığında muhtemelen monitör ayarlarını kontrol eden kontrol tekerleğini görmek mümkün. Monitörün tam özellikleri ise aşağıda görüldüğü gibi.