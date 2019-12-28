İddia: Apple, 2020'de Oyun Bilgisayarını Satışa Sunacak

Apple, e-sporların geçtiğimiz yıllar içerisinde büyük bir gelişim göstermesinin ardından, sadece oyunlar için geliştirilmiş bir Mac bilgisayarla oyun platformuna çıkmayı planlıyor olabilir.

Apple’ın Mac bilgisayarlarının oyuncular için özel olarak tasarlanmadığı bilinen bir gerçek. Mac bilgisayarların bazıları oyun desteği sağlayan yazılımlara sahip olsa da Apple’ın Mac bilgisayarlar için oluşturduğu asıl hedef kitlesi profesyonel kullanıcılar. Fakat yakın bir zamanda bu durum değişebilir. Elde edilen yeni bir bilgi, Apple’ın yalnızca oyunlar için tasarlanmış bir Mac üzerinde çalıştığına işaret ediyor. 2020 yılında kullanıcıya sunulması planlanan Mac, fiyatı uygun olduğu takdirde oyun severlere bambaşka kapılar açabilir.

Oyun Mac'i 5.000 dolar fiyat etiketine sahip olabilir

Apple ile ilgili gündemde olan son gelişmelerden biri de ‘yalnızca oyunlara adanmış’ bir Mac bilgisayar geliştirdiği iddiası oldu. Elde edilen ilk bilgiler, Apple’ın yeni Mac oyun bilgisayarının 5.000 dolar fiyat etiketine sahip olacağını öne sürüyor. Apple, bu projesi ile birlikte ilk defa oyun platformuna adım atmış bir bilgisayar sunacak. Yeni bilgisayarın masaüstü mü yoksa yüksek performanslı bir MacBook Pro mu olduğu henüz bilinmiyor. Fakat ilk tahminler, Apple’ın şu an için bir masaüstü bilgisayara odaklandığı yönünde.

Ne yazık ki bu söylentilerdeki doğruluk payı henüz bilinmiyor. Fakat geçtiğimiz yıllarda e-sporların gösterdiği gelişimi ve Apple’ın bu platforma girdiği takdirde elde edebileceği finansal geliri düşünürsek, bu proje hiç de uzak gözükmüyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde Arcade için de yeni bir abonelik seçeneği sunmuştu

Apple, yakın bir zamanda abonelik sistemi kullanan şirketler arasında yer almaya karar vermişti. Apple’ın bu yönde oluşturduğu platformlardan olan Arcade adlı oyun abonelik servisinden yararlanmak içinse ABD’de aylık 4,99 dolar ve Türkiye’de de 39 TL ödemek gerekiyor. Kullanıcılara daha kolay bir oyun deneyimi sunmak isteyen Apple, abonelik seçeneklerini genişletmeye karar verdi.

Apple’ın yeni sunduğu abonelik seçeneği, yıllık abonelik satın alan kişilere 10 aylık bir ücret ödeyerek 12 ay süresince Apple Arcade’den yararlanabilme şansı sunuyor.

Apple Arcade için oluşturulan bu yeni abonelik seçeneğinin Türkiye’deki oyun severlerle ne zaman buluşacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde Apple’ın konuya dair açıklama yapması bekleniyor.