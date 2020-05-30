MSI, Yeni Oyuncu Monitörü Optix MAG274R'ı Duyurdu

MSI, eSpor odaklı yeni geliştirdiği oyuncu monitörü olan Optix MAG274R'ı resmi olarak tanıttı. Gelin bu monitörün teknik özelliklerine yakından bir göz atalım.

MSI'ın yeni duyurduğu Optix MAG274R monitör, özellikle eSpor oyuncuları için özel olarak tasarlandı. MSI'ın en yeni IPS panel teknolojisine sahip olan Optix MAG274R, 27 inçlik 1920x1080p çözünürlükte bir ekrana ve 144 Hz yenileme hızına sahip olarak geliyor. Yüksek yenileme hızı ve gelişmiş IPS teknolojisi ile bu monitör, oyunculara en iyi ekran kalitesini ve en pürüzsüz oyun deneyimini sunmayı planlıyor.

Optix MAG274R üzerinde kullanılan IPS panel sayesinde monitör, daha geniş görüş açılarına minimum düzeyde renk geçişi ile ulaşabiliyor. Ayrıca kullanılan IPS panel, otomatik olarak ekran renklerini ve parlaklığı en iyi şekilde optimize ederek oldukça temiz ve görüntü kalitesi yüksek bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Optix MAG274R, FreeSync Premium ile beraber geliyor

Optix MAG274R, 1920x1080 çözünürlükteki ekranı ve AMD'nin FreeSync Premium hizmeti ile eSpor için oldukça uygun bir şekilde piyasa çıkıyor. Ayrıca Full HD ekran kalitesine ve 'Dinamik Yenileme Hızı' teknolojisi ile bu monitör, hem HDR kullanımı destekliyor hem de 'Ekran Yırtılması' gibi monitörlerde görülen olası sorunları tamamen ortadan kaldırıyor. Optix MAG274R'ın HDR desteğiyle birlikte, daha geniş bir renk yelpazesi ve daha canlı renkler ile birlikte görüntüler daha temiz ve anlaşılır bir hâl almış oluyor. MSI'ın bu monitör ile eSpor pazarını hedeflediğini söylemiştik ve Optix MAG274R tam da bu amaca yönelik olarak 144 Hz yenileme hızına ve 1 ms değerinde bir gecikmeye sahip. Bu değerler de Optix MAG274R'ın performansının, birincil şahıs nişancı ve yarış simülasyonu gibi yüksek hız ve detay gerektiren oyunlarda iyice ön plana çıkmasını sağlıyor.

MSI ışıklandırma olarak da monitörün arkasına yerleştirdikleri yumuşak ambiyans ışıklarına sahip olan kendi teknolojileri Mystic Light'ı tercih etmiş. Ayrıca Mystic Light'ın renkleri oyuncunun kendi sisteminin rengine uyumlu olacak şekilde değiştirilebiliyor ve bu ışıklar monitör üzerinde hareket eden görüntüyle interaktif bir şekilde hareket edebiliyor. İşin bağlantı kısmında ise monitörün arka kısmında, 2 adet HDMI ve 1 adet DisplayPort girişi, ayrıca 1 adet USB-C, 1 adet USB-B ve 2 adet USB-A girişleri bulunuyor. Oyuncuları oldukça heyecanlandıran Optix MAG274R'ın, fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman satışa sunulacağı hakkında ise henüz bir bilgi yok.