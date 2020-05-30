MSI, AMD İşlemcili Yeni Bilgisayarını Sessiz Sedasız Duyurdu

MSI, bugün daha önce Intel işlemciyle piyasaya sürülen 14 inçlik modelinin AMD işlemcili versiyonunu sessizce duyurdu. MSI Modern 14 B4MW ismiyle piyasaya sürülecek bilgisayar, elbette birkaç değişiklik geçirdi.

Son haftalarda Intel’e göre daha uygun fiyatlı olan AMD’nin işlemcileri, yeni dizüstü bilgisayarlarda da yer edinmeye başladı. Öyle ki artık bazı dizüstü bilgisayarların donanım kısmı AMD işlemci ve grafik kartlarıyla bizi karşıladı. Tabii bu da Intel’in dizüstü bilgisayarlardaki hükmüne büyük bir darbe vurdu.

Ancak öyle görünüyor ki AMD, gelecekte çok daha fazla dizüstü bilgisayarda da yer edinecek. Son olarak bugün MSI, yeni AMD işlemci kullanan dizüstü bilgisayarını tanıttı. Üstelik MSI’ın bugün tanıttığı model daha önce Intel’in 10. nesil işlemcisiyle piyasaya sürülmüştü.

MSI'ın yeni AMD işlemcili dizüstü bilgisayarı:

MSI, bugün sessiz bir şekilde geçtiğimiz yaz piyasaya sürdüğü 14 inçlik bilgisayarını AMD işlemciyle tanıttı. Şirket, ‘MSI Modern 14 B4MW' ismiyle tanıttığı bilgisayarda bu kez Intel’in 10. nesil Comet Lake U serisi işlemcisi yerine AMD’nin Ryzen 7 4000U işlemcisine yer verdi.

Tabii yeni modelde değişen tek şey işlemci değildi. Modelin Intel işlemcili versiyonu 32 GB DDR RAM’e kadar destek veriyordu. Ancak Ryzen 7 4000U işlemciye sahip bu model, 64 GB DDR4 RAM’e kadar destek verebiliyor. Bununla birlikte grafik kartı kısmında da farklılık bulunuyor.

Daha önceki model Intel UHD, NVIDIA GeForce MX330 veya GeForce MX350 ekran kartlarıyla piyasaya sürülmüşken yeni model, AMD’nin Radeon Vega grafik kartlarıyla piyasaya sürülecek. Yeni modelde grafik kartı, RAM desteği ve işlemci dışında herhangi bir değişiklik olmayacak.

MSI Modern 14 B4MW, 14 inçlik 1920 x 1080 çözünürlüklü bir ekrana sahip. Bilgisayar, 4K çözünürlükte 30 Hz tazeleme hızını destekleyen bir HDMI girişine ve 720p kamerayla birlikte geliyor. Yalnızca 1,3 kilogram olan bu bilgisayarın AMD işlemcili fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yok.