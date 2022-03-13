Mühendislikte Topuk Sesleri’22 Etkinliği 15 Mart’ta Başlıyor

Kadınların mühendislik alanındaki öneminin konuşulacağı Mühendislikte Topuk Sesleri’22 etkinliği 15 Mart’ta yüz yüze düzenlenecek.

IEEE İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa bünyesinde gerçekleştirilecek olan gelenekselleşmiş Mühendislikte Topuk Sesleri Etkinliği; 15 Mart tarihinde Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenecek

Kadınların mühendislik sektöründeki rolünün, AR&GE’de kadın yöneticilerin önemi ve daha birçok konunun konuşulacağı Mühendislikte Topuk Sesleri’22 (MTS), bu yıl da yine birbirinden değerli katılımcıların katılımı ve sürpriz çekilişler eşliğinde düzenlenecek.

Etkinlik 15 Mart’ta yüz yüze düzenlenecek

Etkinlikte birbirinden değerli konuşmacıların yanı sıra katılımcıların networking alanındaki firmalarla birebir görüşme imkânı da olacak. Sürpriz çekilişler ve sosyal konuk oturumunda ‘Evdeki Saat’ grubu da katılımcılarla buluşacak. Erkinliğe katılım gösterecek firmalar ise Kordsa, Vodafone, Turkcell, Yves Rocher ve Ericsson.

Eğer sizde MTS’ye katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak kaydolabilirsiniz.