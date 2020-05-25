Bir Adam, Komşusunun Mustang'inin Egzozunu Köpükle Doldurdu

ABD'li bir Ford Mustang GT sahibi, arabasının egzozunu ikinci el bir egzozla değiştirdi. Aracın sesinin bu şekilde daha güzel olduğunu düşünen kişi, komşularının onunla aynı fikirde olmadığını kötü bir yolla öğrenmiş gibi görünüyor.

Araba hayranları, bazen arabalarından çıkan sesten tatmin olmaz ve bunu değiştirmek isterler. Bazı parçaları değiştirerek daha yüksek motor sesine ulaşan insanlar, genelde ilk olarak bunu egzozunu değiştirerek sağlarlar. İkinci el pazarında bulabildiğiniz ses yükseltici egzozlar, arabanızın daha güçlü algılanmasını sağlar fakat bunlar bazı dezavantajlara da sahiptir. Bu dezavantajların başında gelen ses problemi için siz ne kadar beğenseniz de herkesin sizin gibi olmadığını unutmamanız gerekir.

ABD'de yaşayan Aaron Robinson, bir Ford Mustang GT sahibi. Arabanın kaputunun altında, 5,0 litrelik V8 motor bulunuyor fakat sesinin yeterli olmadığını düşünen Robinson, araca bir de ses yükseltici egzoz taktırmış. İnanılmaz yüksek düzeyde ses çıkaran bu arabadan komşular epey rahatsız olmuş gibi görünüyor. Öfkeli bir komşunun gazabına uğrayan Robinson, bir sabah kalktığında arabasını görünce şok olduğunu söylüyor. Robinson'un aktardığına göre aracın egzozunun içi dolgu köpüğüyle doldurulmuş ve küçük bir not bırakılmıştı.

'Seni buldum, egzozunu düzelt'

Mektupta 14 gün mühlet veren sinirli komşu, Robinson'un arabanın egzozlarını standart hâliyle değiştirmesi gerektiğini söyledi. “Bizi daha fazla tahrik etme, pişman olursun” notunu ekleyen komşu, polisi arayabileceğini fakat bir işe yaramayacağını yazdı. Komşu, kinayeli bir şekilde, polisin telefon numarasını ekleyerek “Egzozunu düzelt” şeklinde notunu bitirdi.

Robinson’un arabasını nasıl kullandığını veya komşularını gerçekten rahatsız edecek hareketler yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Aldığı tepkilere bakacak olursak arabasıyla mahallede küçük bir iki hızlı tur atmış olabileceğini ekleyelim. Umarız arabanın egzozu için yapılacak işlem çok pahalı değildir ve bunların hepsi yakında tatlıya bağlanır.