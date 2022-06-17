Mutfak Dekorasyonu Yapmak İsteyenlere 5 Tavsiye

Evin en önemli alanlarından biri olan mutfak, dekorasyona en müsait ortamlardan biri. Peki mutfağınızı dekore etmek isterseniz neler yapmanız gerekiyor hiç düşündünüz mü? Bugün mutfak dekorasyonu yapmak isteyenlere birbirinden etkili tavsiyeler vereceğiz.

Mutfağınıza renk mi katmak istiyorsunuz? Ya da küçük dokunuşlarla mutfağınızı daha iyi hale getirmek mi? Şüphesiz mutfak evin en önemli bölümlerinden birisi. Söz konusu mutfak dekorasyonu olduğunda ise son derece dikkatli düşünülerek çalışmak gerekiyor. Uygun bir planlama ile hem mutfak dekorasyonunu daha kısa sürede tamamlayabilir, hem de hayalinizdeki mutfağa kavuşabilirsiniz.

En iyi mutfak dekorasyonu tavsiyeleri arasında ilk olarak mutfağa canlılık katacak rengi bulmak gerekiyor. Seçeceğiniz doğru bir renk, kısıtlı ve küçük alanda bile mutfağın daha geniş ve havadar görünmesine yardımcı olacaktır. İşlevsellik ise planlama yaparken en çok dikkat edilmesi gereken ana unsur olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu mutfağın havası ve temizlenmesi olduğunda da fayanslar büyük önem taşımakta. Bu noktada www.qua.com.tr adresinden mufağınız için en uygun fayans modeline karar verebilirsiniz.

Bugün sizlere yeni ve modern bir mutfağa sahip olmak için göz önünde bulundurabileceğiniz 5 tavsiye vereceğiz. Bu tavsiyelere bakarak hayalinizdeki mutfağa bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Mutfağınıza renk katın.

Mutfak dekorasyonu sırasında iki temel faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Bunlardan ilki mutfak dolapları, ikincisi ise renkler. Seçtiğiniz renk paleti, tüm mutfağın havasının belirlenmesine yardımcı olur. Üstelik mutfağınız küçük olsa bile doğru renk seçimi ile çok daha büyük ve ferah gösterebilirsiniz. Ancak genel mutfak estetiğinin sadece duvarlardaki boya rengiyle ilgili olmadığını unutmayın. Ayrıca dolapların, tezgahların, fayansların tarzını ve rengini de göz önünde bulundurmalısınız.

Mutfağınızın renk paletini değiştirmeyi planlıyorsanız, ilk dikkat edeceğiniz şey renk uyumları olmalı. Her renk her renge gitmeyebilir. Bazı renkler öne çıkarken bazıları öne çıkan renkleri desteklemelidir. Buraya atacağınız tek bir yanlış renk tüm mutfağın ambiyansına zarar verebilir. Kısaca özetlemek gerekirse, gri renkli dolapları zengin ahşap tonlu duvarlar veya pervazlar kombinleyebilirken, klasik beyaz dolapları siyah dolaplar ve tezgahlarla kombinleyebilirsiniz.

Mutfağın birden fazla fonksiyona sahip olmasını sağlayın.

Bir mutfak güzel bir renk paletine ve kullanışlı elektronik cihazlara sahip olabilir. Ancak yerleşim düzeni ev sahibinin yaşam tarzının ihtiyaçlarını karşılamıyorsa bunların hiçbir önemi yoktur. Mutfak alanından en iyi şekilde yararlanmak için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmekte. Geleneksel düzenler, küçük mutfaklar için veya yalnızca bir kişi yemek yapıyorsa işe yarar, ancak çalışabilecek geniş bir alanın olması aynı anda birçok kişinin yemeğe katılmasına olanak sağlar.

Mutfağınızdaki mevcut tüm alanları mutlaka kullanmalısınız. Çok katlı çekmeceler, çekmece düzenleyiciler ve kullanılmayan alanlarda köşe dolapların bulunması önemlidir. Son olarak iyi aydınlatılmış bir mutfak dekorasyonu, işleri daha kolay ve çekici hale getirebilir.

Mutfağınız için uygun bir fayans seçimi yapın.

Mutfak dekorasyonunda başarılı bir sonuç için çok önemli olan bazı kararlar almanız gerekir. Dolaplardan tezgahlara, lavabolara ve armatürlere kadar her karar, tasarımınızın estetik çekiciliğinin yanı sıra alanınızın işlevselliğine de katkıda bulunur. Söz konusu fayans seçimi olduğunda ise estetiğinizi tanımlamanıza ve alanınıza işlevsellik eklemenize yardımcı olabilir. Karo şeklinde kullanılan fayanslar, olağanüstü sağlamlık ve suya dayanıklılık sunarak mutfaklar için mükemmel bir seçim olmakta. Ayrıca bu fayansların temizlenmesi ve bakımı da kolaydır. Mutfağınızın aydınlık ve zarif atmosferini de zenginleştirecektir. Bundan dolayı mutfak dekorasyonunda tercih edeceğiniz fayans renginin ve şeklinin, mutfağın geri kalan tasarımına uygun olduğundan emin olmanız gerekmekte.

Bütçenize uygun seçimler yapın.

Mutfak dekorasyonu büyük bir değişim. Beklemediğiniz masraflar çıkabilir. Bu sebeple bütçenize uygun seçimler yapmanız son derece önemli. Her şeyi öncesinde tadilata başlamadan önce planlamak ekonomik açıdan sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. İlk olarak mutfakta en sık yaptığınız aktiviteleri ve mevcut cihazlarınızın verimliliğini düşünün. Alışverişe ise bu doğrultuda başlayın. Ayrıca basit düzeyde bazı yenilikleri kendiniz de yapabilirsiniz. Bu sayede herhangi bir ustaya gerek kalmadan uygun şekilde işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Son dokunuşlar

Mutfak dekorasyonunda sona yaklaştığında yapmanız gereken tek şey dekoratif ürünleri yerleştirmektir. Uygun fayans seçimi mutfağınıza yeni bir hava katacağı için daha estetik ürünler ile mutfağınıza renk katabilirsiniz. Uygun planlama ve uygun malzeme seçiminin ardından eski mutfağınızla uzaktan yakından bir benzerlik bulamayacak, aksine son haline kendiniz bile şaşıracaksınız.