Prof. Dr. Naci Görür, deprem erken uyarı sistemleriyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Naci Görür'e göre bu sistemler, insanlara depremden daha fazla zarar verebilir.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son dönemlerde herkesin konuşmaya başladığı deprem erken uyarı sistemleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bu sistemlerin yeterli olmadığını vurgulayan Naci Görür, insanlara daha fazla zarar verilebileceğini söyledi.

Deprem erken uyarı sistemleri, genelde akıllı telefonlardan faydalanılarak kullanılıyor. Bu bağlamda; Google'ın Android ekosistemine sunduğu özel bir deprem uyarı sistemi zaten var. Ayrıca "Deprem Ağı" gibi üçüncü taraf erken uyarı sistemleri de bulunuyor. Naci Görür'e göre bu sistemler, anlatıldıkları kadar etkili değiller.

Naci Görür'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bugün gazeteden okudum. Türkiye’de Erken Deprem Uyarı Sistemi (EDİS) yaygınlaştırılacak, kimi şirketler çok yatırım yapacakmış falan. Yani öyle sunuyorlarki depremi önceden haber alıp kaçıp kurtulacakmışsın. Ülkede deprem nerede olur? Nasıl olur? Fay sistemlerinin özellikleri nedir? İnceleniyor mu, incelenmiyor mu? Soruları ile ilgilenmeyenler rant kokusunu alınca bu işe üşüştüler. Yeni bir konu da değil, KANDİLLİ yıllardır ilgileniyor. Bunu yapanları uyarıyorum. Bırakın bu sistem bazı stratejik sistemleri güvence altına alsın. Metro, İtfaiye, doğal gaz, elektrik , vb sistemleri bir kaç saniye içerisinde devre dışı bıraksın. Eğer tüm insanları işin içine sokmaya kalkarsanız, hem işe yaramaz hem de deprem konusunda eğitilmemiş bu insanlara depremden fazla zarar verirsiniz. Benden söylemesi. Eğer deprem konusunda katkınız olsun istiyorsanız. Ülke çapında fay analizlerini destekleyin ve DEPREM DİRENÇLİ KENTLER oluşturulmasına katkıda bulunun. Sevgiyle

Peki Google'ın deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?