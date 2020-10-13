Nadir Bir Charizard Kartı, Yaklaşık 184 Bin Dolara Satıldı

Animesiyle, oyunlarıyla ve filmleriyle büyük bir marka haline gelen Pokemon'un nadir bir kartı açık artırmada dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. Nadir Charizard kartı, geçtiğimiz Cuma günü yaklaşık 184 bin dolara alıcı buldu.

Oyun ve oyuncu kartları, özellikle nadir olanlar, hayranların aklını başından alabiliyor. Tabii kart denilince akla gelen şeylerden ilki Pokemon ve Pokemon kartları oluyor. İşte bu Pokemon kartlarından bir tanesi, geçtiğimiz günlerde bir açık artırmada dudak uçuklatan bir fiyata satıldı.

Geçtiğimiz cuma günü, nadir bir Charizard kartı açık artırmaya çıktı. Bu Charizard kartı, Iconic Auctions tarafından Pokemon Trading Card Game'in saray mücevheri olarak adlandırıldı. Kart için ödenen fiyat, saray mücevheri sıfatının karşılığını da verdi.

Pokemon Charizard kartı 184 bin dolara satıldı

Kartın açık artırması 40 bin dolardan (316 bin 716 TL) başladı ve 183 bin 812 dolardan (1 milyon 455 bin 405 TL) satıldı. Bu nadir Pokemon kartının sahibi olmak için yaklaşık 184 bin doları gözden çıkaran kişi ise ABD'li rapçi Logic'ti.

Pokemon Trading Card Games, 1999 yılından bu ABD'de de gerçekleştiriliyor ve 2003 yılından bu yana yayıncılığını The Pokemon Company gerçekleştiriyor. Ortaya çıkan söylentilere göre, Logic'in bu nadir Charizard kartı için ödediği ücret, bu zamana kadar tek bir kart için verilmiş en yüksek bedel konumunda bulunuyor.

Logic, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çocukken Pokemon'u çok sevdiğini ancak kartlarını almadığını söyledi. Çocukluğundan beri sevdiği bir şeyle eğlenebildiğini söyleyen ünlü rapçi, bunun bir materyal değil bir deneyim olduğunu söyledi. Polygon'da yer alan habere göre son yıllarda koleksiyon kartlarının değeri bir hayli arttı ve bunun sebebi de bu oyunlarla büyüyen insanların 30'lu 40'lı yaşlarına gelmesi oldu. Geçtiğimiz sene de Magic: The Gathering'den Black Lotus kartı 166 bin 100 dolara satılmıştı.