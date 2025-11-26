Nano Banana, doğrudan Google uygulamasına geliyor

Google, “Nano Banana” AI aracıyla artık Google uygulamasındaki arama çubuğundan görsel üretmeye izin verecek. Özellik şimdilik test aşamasında.

Google, yapay zekâ tabanlı görsel üretim aracı Nano Banana’yı doğrudan mobil uygulamasındaki arama çubuğuna entegre ediyor. Arama çubuğuna dokunulduğunda çıkan “+” simgesine tıklayarak “Create images” seçeneğiyle görsel üretilebilecek.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar, başka bir uygulamaya gerek kalmadan Google Arama üzerinden yapay zekâ ile anında görsel oluşturabilecek. Örneğin “karlı bir dağda kamp yapan kişi” gibi komutlarla özel görüntüler üretmek mümkün olacak.

Nano Banana, aslında Gemini modelinin görsel versiyonuna dayanıyor. Daha önce ayrı bir platformda çalışan bu sistem, şimdi Google uygulamasına taşınıyor. Bu da AI destekli içerik üretimini çok daha erişilebilir kılıyor.

Şu anda test sürecinde olan bu özellik, ilk etapta sınırlı kullanıcı grubuyla deneniyor. Yaygın kullanıma geçmesi durumunda, Google arama deneyimi hem görsel hem üretkenlik açısından önemli bir evrim geçirmiş olacak.