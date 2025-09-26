Tümü Webekno
Viral Görsel Düzenleme Aracı Nano Banana, Adobe Photoshop'a Eklendi!

Google'ın viral olan görsel düzenleme aracı Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image), Adobe Photoshop'a eklendi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, ağustos ayında Nano Banana olarak da bilinen Gemini 2.5 Flash Image isimli yeni görsel odaklı yapay zekâ destekli görsel oluşturma ve düzenleme aracını kullanıma sunmuştu. Ne isterseniz kolayca oluşturmanızı sağlayan, görseller üzerinde basit ve çok hızlı bir şekilde düzenlemelere imkân tanıyan Nano Banana, kısa sürede dünya çapında viral olmayı başarmış, hatta bir ara Gemini’ın ChatGPT’yi geçip App Store’da en çok indirilen uygulama olmasını bile sağlamıştı.

Şimdi ise Adobe Photoshop kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Adobe, ilk kez kendi dışında üçüncü taraf yapay zekâ araçlarını destekleyeceğini duyurdu. Photoshop’un en çok kullanılan özelliklerinden Generative Fill’e Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) desteği geldi. Ayrıca Black Forest Lab’in geliştirdiği FLUX.1 Kontext de eklendi.

Nano Banana’yla Photoshop’ta görsel düzenleyebileceksiniz

pho1

İki yeni araç, Photoshop beta uygulaması üzerinden sunulmaya başladı. Son versiyona güncelleyenler yeni modelleri görebilecekler. Daha öncesinde Adobe, Express’e ayrı olarak Nano Banana’yı getirmişti. Ayrıca şirketin Firefly uygulaması üzerinden de 3’üncü taraf modellere erişim mümkündü. Ancak ilk kez direkt olarak Photoshop’un içine entegre edildi.

pho2

Nano Banana Photoshop’ta nasıl çalışacak? Aslında bu sorunun yanıtı oldukça basit. Direkt olarak Generative Fill bölümünde Gemini 2.5 Flash Image’ı göreceksiniz. Buradan görselde yapmak istediğiniz düzenlemeleri belirtmeniz yeterli olacak. Yukarıdaki örnekten Nano Banana ile düzenlenen bir görseli görebiliyorsunuz. Sonuca baktığımızda görselin tamamen değiştiğini ve gerçekten etkileyici olduğunu görebiliyoruz.

Yapay Zeka

