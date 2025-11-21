Tümü Webekno
Gözünüzle Gördüğünüze İnanmayacaksınız: Google, Yeni Yapay Zekâsı Nano Banana Pro'yu Duyurdu!

Google, metinden görsel üretebilen yapay zekâ aracı Nano Banana Pro'yu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Gemini 3 Pro üzerine inşa edilen yeni araç, dudak uçuklatan bir performans vadediyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google, yapay zekâ sektöründe çığır açacak yeni duyurusunu gerçekleştirdi. Şirket, birkaç gün önce duyurduğu Gemini 3 Pro üzerine inşa ettiği metinden görüntü üretme modeli "Nano Banana Pro"yu resmen duyurdu. Zaten aklın sınırlarını zorlayan Nano Banana, artık çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak.

Gemini 3 Pro, Gemini 2.5'e kıyasla oldukça gelişmiş bir yapıya sahipti. İşte Nano Banana Pro'yu öne çıkaran olay da tam olarak bu. Gemini 3 Pro'nun ultra yüksek performansı, Nano Banana Pro ile üretilen ve düzenlenen görüntülerin kalitesini arşa çıkaracak. Hem amatörler hem de profesyoneller, saniyeler içerisinde gerçeğinden ayırt edilemeyen görseller oluşturabilecekler.

İşte Nano Banana Pro'nun dikkat çeken özellikleri:

Başlıksız-1

Nano Banana Pro, gelişmiş akıl yürütme özelliği sayesinde gerçek zamanlı bilgilere odaklanmış daha doğru ve bağlam açısından daha düzgün içerikler üretebilecek. infografikler, diyagramlar veya yemek tarifleri görselleri oluşturmak, hiç olmadığı kadar kolaylaşacak.

Başlıksız-1

Nano Banana Pro'nun öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de artık çok daha iyi yazılar yazabiliyor olması. Bilindiği üzere yapay zekâ modellerinin en büyük sorunlarından biri görsel üzerine yazı yazmak. İşte Nano Banana Pro, bu sorunu ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Üstelik Google'ın yeni yapay zekâsı, aynı görsel içerisinde birden çok dil kullanabilecek şekilde dizayn edildi.

Başlıksız-1

Kullanıcılar, Nano Banana Pro'ya 14 adede kadar nesne eklemesi yapabilecekler. Daha sonra da bu nesnelerin nasıl bir görsel hâline getirilebileceği açıklanacak. Yapay zekâ, yüklenen nesneler ve komutları bir araya getirip, istenen görseli hızlıca oluşturacak.

Başlıksız-1

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Nano Banana Pro, stüdyo kalitesinde düzenleme imkânı sunacak. Bu bağlamda; görüntünün belirli bir kısmı üzerinde değişiklik yapmak, kamera açısını değiştirmek, renk ayarlamaları yapmak, sahne aydınlatmasını değiştirmek, en/boy oranı ile oynamak veya 2K ile 4K görüntüler elde etmek gibi "premium" özellikler, Nano Banana Pro'da bulunacak.

Nano Banana Pro nasıl kullanılacak?

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Nano Banana Pro, Gemini 3 Pro'nun "Düşünebilen" versiyonu ile entegre çalışacak. Ücretsiz kullanıcılar, belirli sınırlamalar altında Nano Banana Pro'yu deneyimleyecekler. Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri ise çok daha yüksek kotalara sahip olacaklar. Ayrıca NotebookLM'e ek olarak Workspace müşterileri de Nano Banana Pro'ya ulaşabilecekler.

Gemini 3'ü Kullanmak İstiyorsanız Bu Ayarı Değiştirmeniz Gerekiyor Gemini 3'ü Kullanmak İstiyorsanız Bu Ayarı Değiştirmeniz Gerekiyor

Nano Banana Pro için hazırlanan tanıtım videosu:

Google Yapay Zeka Gemini

