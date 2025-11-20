Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Gemini 3'ü Kullanmak İstiyorsanız Bu Ayarı Değiştirmeniz Gerekiyor

Google'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve kullanıma açtığı Gemini 3 için değiştirmeniz gereken bir ayar var ve bu ayarı birçok kişi bilmiyor. Gelin bu ayara hep birlikte bakalım.

Gemini 3'ü Kullanmak İstiyorsanız Bu Ayarı Değiştirmeniz Gerekiyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google geçtiğimiz günlerde Gemini'ın en yeni ve en gelişmiş versiyonu olan Gemini 3'ü tanıttı. Artık yeni model kullanıcıların denemesi ve neler yapabildiğini görmesi için açık bir şekilde erişilebilir durumda ancak ChatGPT'den farklı olarak Gemini, hangi modeli kullanmak istediğinizi seçmeyi o kadar da açık bir şekilde sunmuyor. Peki Gemini 3'ü mü yoksa artık eski olan Gemini 2.5 Pro'yu mu kullandığınızı nasıl anlarsınız?

Gemini 3 ile daha iyi olması beklenen yanıtların bariz kalitesinin yanı sıra Google, en yeni modeli kullandığınızdan emin olmak için bir ayarı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu ayar aslında Gemini ile sohbet ettiğiniz kısımda yer alıyor.

Sohbet kutusundaki 'Hızlı' seçeneğini 'Düşünebilen' yapmalısınız

Gemini 3

Gemini 3'ü kullanmaya başlamak için tek yapmanız gereken, sohbet kutusunun sağ alt köşesindeki (mikrofon seçeneğinin hemen solunda) Hızlı yazan küçük açılır menüyü bulmak. Eğer Hızlı seçeneğini kullanırsanız, yanıtlarınız Gemini 2.5 Pro tarafından verilir ancak bu açılır menüye tıklayıp Düşünebilen'i seçerseniz, model Gemini 3'e geçecektir.

Gemini 3, Gemini 2.5 Pro'ya kıyasla çok daha akıllı yanıtlar veriyor ve bağlamı çok daha iyi yakalıyor. Keza görsel anlamda da iyileştirmeler mevcut. Eğer yeni Gemini 3 modelini merak ediyorsanız, hemen aşağıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok) Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok)
Google Yepyeni Dijital Asistanı Gemini Agent'i Tanıttı: Peki Neler Yapabiliyor? Google Yepyeni Dijital Asistanı Gemini Agent'i Tanıttı: Peki Neler Yapabiliyor?
Google Yapay Zeka Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında

Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim