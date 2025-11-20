Gemini 3'ü Kullanmak İstiyorsanız Bu Ayarı Değiştirmeniz Gerekiyor

Google'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve kullanıma açtığı Gemini 3 için değiştirmeniz gereken bir ayar var ve bu ayarı birçok kişi bilmiyor. Gelin bu ayara hep birlikte bakalım.

Google geçtiğimiz günlerde Gemini'ın en yeni ve en gelişmiş versiyonu olan Gemini 3'ü tanıttı. Artık yeni model kullanıcıların denemesi ve neler yapabildiğini görmesi için açık bir şekilde erişilebilir durumda ancak ChatGPT'den farklı olarak Gemini, hangi modeli kullanmak istediğinizi seçmeyi o kadar da açık bir şekilde sunmuyor. Peki Gemini 3'ü mü yoksa artık eski olan Gemini 2.5 Pro'yu mu kullandığınızı nasıl anlarsınız?

Gemini 3 ile daha iyi olması beklenen yanıtların bariz kalitesinin yanı sıra Google, en yeni modeli kullandığınızdan emin olmak için bir ayarı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu ayar aslında Gemini ile sohbet ettiğiniz kısımda yer alıyor.

Sohbet kutusundaki 'Hızlı' seçeneğini 'Düşünebilen' yapmalısınız

Gemini 3'ü kullanmaya başlamak için tek yapmanız gereken, sohbet kutusunun sağ alt köşesindeki (mikrofon seçeneğinin hemen solunda) Hızlı yazan küçük açılır menüyü bulmak. Eğer Hızlı seçeneğini kullanırsanız, yanıtlarınız Gemini 2.5 Pro tarafından verilir ancak bu açılır menüye tıklayıp Düşünebilen'i seçerseniz, model Gemini 3'e geçecektir.

Gemini 3, Gemini 2.5 Pro'ya kıyasla çok daha akıllı yanıtlar veriyor ve bağlamı çok daha iyi yakalıyor. Keza görsel anlamda da iyileştirmeler mevcut. Eğer yeni Gemini 3 modelini merak ediyorsanız, hemen aşağıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz.