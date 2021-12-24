2021'in En Çok Beğenilen Mars Fotoğrafları [Video]

NASA, Perseverance'ın Mars'tan gönderdiği fotoğrafları kullanarak özel bir video oluşturdu. Bu video, bugüne kadar paylaşılan 180 binden fazla fotoğrafın en çok beğenilenlerinden oluşuyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2021 yılına uzay tutkunlarını etkileyecek bir şekilde veda etti. Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance tarafından çekilip gönderilen ve en çok beğenilen fotoğraflardan oluşan özel bir koleksiyon oluşturan NASA, bu görüntüleri video haline getirerek paylaştı.

Şubat 2021'den beri Mars'taki görevini sürdüren Perseverance, bugüne kadar 180 binden fazla fotoğraf çekti. Bu fotoğraflar, NASA'nın internet sitesinden tek tek paylaşıldı. Bazılarıysa NASA'nın yıllardır sürdürdüğü "Haftanın Uzay Görüntüsü" etkinliği kapsamında o haftanın en çok beğenilen görüntüleri arasına girdi. Oluşturulan video, en çok beğeni alan Kızıl Gezegen görüntülerinden oluşuyor.

İşte NASA'nın paylaştığı o video

NASA'nın Perseverance için oluşturduğu Twitter hesabından yapılan paylaşımda, uzay aracının ağzından bazı açıklamalarda bulunuldu. Oylamaya katılan herkese teşekkür edilen bu açıklamada, "Kaya koleksiyonuma olan tutkum, fotoğrafçılık tutkumla eşdeğer..." ifadelerine yer verildi.

Eğer siz de NASA'nın Mars'tan gelen görüntüleri paylaştığı ve içerisinde 180 binden fazla görüntünün bulunduğu fotoğraf koleksiyonunun tamamına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Öte yandan; yukarıdaki videoyu görüntüleyemeyen okurlarımız, içeriğe buradaki bağlantı üzerinden de ulaşabilirler.