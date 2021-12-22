2021’in En İyi Uzay Fotoğrafları Yayınlandı

2021’in bitmesine günler kala, bu yıl çekilen birbirinden etkileyici 20 uzay fotoğrafı yayınlandı. Baktıkça ufkunuzu genişletecek, büyüleyici fotoğrafları bir araya getirdik.

Uzay, pek çok açıdan ilgi çekici ancak söz konusu fotoğraf olduğunda daha da heyecan verici oluyor. Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde gözle görmemizin mümkün olmadığı, bizden milyarlarca kilometre uzaklıktaki gök cisimlerini uzay görevlileri ya da uzaya meraklı astrofotoğrafçılar sayesinde görebiliyoruz.

2021 yılında uzay ajansları ya da fotoğrafçılar tarafından çekilmiş en iyi fotoğrafları bir araya getirdik. Gök cisimlerinin renkleri ve formlarıyla gözlerimiz için adeta bir şölene dönüşüyor. Gezegenlerin detayları, doğa olayları ya da ilginç gök cisimlerinin yer aldığı bu görsellere tekrar tekrar bakmak isteyebilirsiniz.

Peçe Bulutsusu

Görüntüde astronomi fotoğrafçılarının favori konusu Peçe Bulutsusu yer alıyor. Bu bulutsu, bundan yaklaşık 10.000 yıl önce patlayan devasa bir yıldızın kalıntılarından oluşuyor.

ESA/Hubble & NASA, Z. Levay

SU Aur Yıldızı

Görüntüde, büyük kütleli yıldız SU Aur yer alıyor.

ESO/Ginski

Venüs

Bu görüntü; Venüs, Güneş’in nihai yakın yörüngesine girerken yakalandı.

NASA/Johns Hopkins

Palomar 6

Bu fotoğrafta Samanyolu’nun merkezine yakın bir noktada bulunan küresel küme Palomar 6 adlı yıldızlar alanı yer alıyor.

ESA/Hubble, NASA

Samanyolu Yüzüğü

Samanyolu Yüzüğü adlı bu fotoğraf, 2021 Kraliyet Gözlemevi Greenwich’in Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının Galaksiler kategorisinde birinci oldu.

Zhong Wu

Perseverance Gezgini

Bu fotoğraf, NASA’nın Perseverance gezginin, 18 Şubat’ta Mars'a iniş yaptığı sırada çekildi.

NASA

Küçük Macellan Bulutu

Bu fotoğrafta Samanyolu yörüngesinde dönen bir cüce gökada olan Küçük Macellan Bulutu yer alıyor.

NASA

Kara Delik

Bu fotoğrafta, yaklaşık 5 bin ışık yılı genişliğindeki göz kamaştırıcı bir disk yer alıyor. Ortadaki parlak ışık ortamdaki toz ve gazı çeken devasa bir kara deliği oluşturuyor.

ESO

Jüpiter

Jüpiter’i yakından görmemizi sağlayan görüntüde atmosferin yanı sıra, gezegende yüzyıllardır devam eden devasa fırtına Büyük Kırmızı Nokta dikkat çekiyor.

NASA

Kedi Pençesi Bulutsusu

Bu büyüleyici görsel, Şili’deki APEX teleskopuna monte edilen yeni görüntüleme cihazıyla çekilen ilk ışık görüntüsü olma özelliği taşıyor.

ESO/J.Emerson

SpaceX'in Uzay Aracı

Bu fotoğraf, 8 Kasım’da SpaceX’in Crew Dragon aracının dört astronotla birlikte Dünya’ya geri dönmek için istasyondan ayrılırken çekildi.

NASA

California Bulutsusu

Renkleriyle öne çıkan bu fotoğraf, Greenwich’in 2021 Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında kısa listeye alındı.

Terry Hancock

Gökada Kümesi

Bu çarpıcı görüntüde Eliprik galaksiler, gökada kümesi ve ışık şeritlerinin bir arada yer alıyor.

ESA/Hubble Teleskobu

M87 Galaksisi

Bu görselde galaksinin kalbindeki süper kütleli kara deliğe yeni bir bakış sunuyor. Görüntü, ışığın poziyonunu ortaya koyuyor.

Event Horizon Teleskobu

Cassiopeia A

Görselde yer alan süpenova kalıntısında turuncu-demir, mor-oksijen, yeşil- silikon/magnezyum ve son olara mavi, titanyumu temsil ediyor.

NASA/Candra

Arp 86

Fotoğrafta, Dünya’dan yaklaşık 220 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bir çift gökada yer alıyor.

ESA/ Hubble Teleskobu, NASA

Deniz Kulağı Bulutsusu

Fotoğrafta, Dünya’dan yaklaşık 4.000 ışık yılı uzaklıktaki toz ve gaz bulutu yer alıyor. Görseldeki pembe noktalar, yıldızların öne çıkması için X ışınları verilerinden elde edilmiş.

NASA, Arizona Üniversitesi/Adam Block

CW Leonis Yıldızı

Fotoğraftaki karbon yıldızı dış katmanını sallayarak turuncu ve kırmızı parıltı üretiyor.

ESA/Hubble

Sarmal Gökada

Yaklaşık 45 milyon yıl uzaklıkta yer alan gökadanın görüntüsünde, ışığın farklı dalga boyları birleştirildi. Bu sayede altın renkli genç yıldızlar ve mavi renkli biraz daha yaşlı yıldızlar sınıflandırıldı.

EPO

Yıldız Doğumevi

Bu fotoğrafta, görünür ve kızılötesi ışınların bir araya getirilmesiyle elde edilen, gizli yıldızların ortaya çıkmasına izin veren bir yıldız doğum evi yer alıyor.

ESA/Hubble, NASA