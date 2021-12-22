2021’in En İyi Uzay Fotoğrafları Yayınlandı

Uzay, pek çok açıdan ilgi çekici ancak söz konusu fotoğraf olduğunda daha da heyecan verici oluyor. Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde gözle görmemizin mümkün olmadığı, bizden milyarlarca kilometre uzaklıktaki gök cisimlerini uzay görevlileri ya da uzaya meraklı astrofotoğrafçılar sayesinde görebiliyoruz.
2021 yılında uzay ajansları ya da fotoğrafçılar tarafından çekilmiş en iyi fotoğrafları bir araya getirdik. Gök cisimlerinin renkleri ve formlarıyla gözlerimiz için adeta bir şölene dönüşüyor. Gezegenlerin detayları, doğa olayları ya da ilginç gök cisimlerinin yer aldığı bu görsellere tekrar tekrar bakmak isteyebilirsiniz.
Peçe Bulutsusu
Görüntüde astronomi fotoğrafçılarının favori konusu Peçe Bulutsusu yer alıyor. Bu bulutsu, bundan yaklaşık 10.000 yıl önce patlayan devasa bir yıldızın kalıntılarından oluşuyor.
ESA/Hubble & NASA, Z. Levay
SU Aur Yıldızı
Görüntüde, büyük kütleli yıldız SU Aur yer alıyor.
ESO/Ginski
Venüs
Bu görüntü; Venüs, Güneş’in nihai yakın yörüngesine girerken yakalandı.
NASA/Johns Hopkins
Palomar 6
Bu fotoğrafta Samanyolu’nun merkezine yakın bir noktada bulunan küresel küme Palomar 6 adlı yıldızlar alanı yer alıyor.
ESA/Hubble, NASA
Samanyolu Yüzüğü
Samanyolu Yüzüğü adlı bu fotoğraf, 2021 Kraliyet Gözlemevi Greenwich’in Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının Galaksiler kategorisinde birinci oldu.
Zhong Wu
Perseverance Gezgini
Bu fotoğraf, NASA’nın Perseverance gezginin, 18 Şubat’ta Mars'a iniş yaptığı sırada çekildi.
NASA
Küçük Macellan Bulutu
Bu fotoğrafta Samanyolu yörüngesinde dönen bir cüce gökada olan Küçük Macellan Bulutu yer alıyor.
NASA
Kara Delik
Bu fotoğrafta, yaklaşık 5 bin ışık yılı genişliğindeki göz kamaştırıcı bir disk yer alıyor. Ortadaki parlak ışık ortamdaki toz ve gazı çeken devasa bir kara deliği oluşturuyor.
ESO
Jüpiter
Jüpiter’i yakından görmemizi sağlayan görüntüde atmosferin yanı sıra, gezegende yüzyıllardır devam eden devasa fırtına Büyük Kırmızı Nokta dikkat çekiyor.
NASA
Kedi Pençesi Bulutsusu
Bu büyüleyici görsel, Şili’deki APEX teleskopuna monte edilen yeni görüntüleme cihazıyla çekilen ilk ışık görüntüsü olma özelliği taşıyor.
ESO/J.Emerson
SpaceX'in Uzay Aracı
Bu fotoğraf, 8 Kasım’da SpaceX’in Crew Dragon aracının dört astronotla birlikte Dünya’ya geri dönmek için istasyondan ayrılırken çekildi.
NASA
California Bulutsusu
Renkleriyle öne çıkan bu fotoğraf, Greenwich’in 2021 Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında kısa listeye alındı.
Terry Hancock
Gökada Kümesi
Bu çarpıcı görüntüde Eliprik galaksiler, gökada kümesi ve ışık şeritlerinin bir arada yer alıyor.
ESA/Hubble Teleskobu
M87 Galaksisi
Bu görselde galaksinin kalbindeki süper kütleli kara deliğe yeni bir bakış sunuyor. Görüntü, ışığın poziyonunu ortaya koyuyor.
Event Horizon Teleskobu
Cassiopeia A
Görselde yer alan süpenova kalıntısında turuncu-demir, mor-oksijen, yeşil- silikon/magnezyum ve son olara mavi, titanyumu temsil ediyor.
NASA/Candra
Arp 86
Fotoğrafta, Dünya’dan yaklaşık 220 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bir çift gökada yer alıyor.
ESA/ Hubble Teleskobu, NASA
Deniz Kulağı Bulutsusu
Fotoğrafta, Dünya’dan yaklaşık 4.000 ışık yılı uzaklıktaki toz ve gaz bulutu yer alıyor. Görseldeki pembe noktalar, yıldızların öne çıkması için X ışınları verilerinden elde edilmiş.
NASA, Arizona Üniversitesi/Adam Block
CW Leonis Yıldızı
Fotoğraftaki karbon yıldızı dış katmanını sallayarak turuncu ve kırmızı parıltı üretiyor.
ESA/Hubble
Sarmal Gökada
Yaklaşık 45 milyon yıl uzaklıkta yer alan gökadanın görüntüsünde, ışığın farklı dalga boyları birleştirildi. Bu sayede altın renkli genç yıldızlar ve mavi renkli biraz daha yaşlı yıldızlar sınıflandırıldı.
EPO
Yıldız Doğumevi
Bu fotoğrafta, görünür ve kızılötesi ışınların bir araya getirilmesiyle elde edilen, gizli yıldızların ortaya çıkmasına izin veren bir yıldız doğum evi yer alıyor.
ESA/Hubble, NASA