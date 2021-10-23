NASA, 2022 Yılında Ay’a İnsansız Uçuş Hedeflediğini Açıkladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2022'nin Şubat ayında Ay'a mürettebatsız bir uçuş gerçekleştirmeyi planladığını ve Orion uzay aracının Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin üzerine sabitlenerek insansız uçuş testi için hazırlıkların son aşamasına girildiğini açıkladı.

İnsanlığın uzay yolculuğu, uzaya yolculuk, uzay keşifleri… Bir zamanlar sadece uzay temalı bilim-kurgu filmlerinde görülebilen bu gerçekler, özellikle son yıllarda gayet normal bir durum haline dönüşmüş durumdu. Her gelişme, teknoloji, farklılık kendi normalini de beraberinde getiriyor elbette. Fakat tüm bunlar o kadar hızlı gerçekleşiyor ve biri bitmeden bir diğerine şahit oluyoruz ki, sanki asırlardır bu teknolojinin içinde yaşıyor ya da sürekli uzay yolculukları görüyormuşçasına bir normallikle karşılayabiliyoruz.

Teknolojik imkanların ve gelişmelerin de verdiği güçle birlikte son yıllarda uzay yolculukları ve keşifleri hız kazanmış durumda. Blue Origin, SpaceX gibi şirketler de önemli çalışmaları bulunan bu alanda, NASA ise bir öncü olarak yer alıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) son olarak, 2022'nin Şubat ayında Ay'a mürettebatsız bir uçuş gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

İnsanlı uçuşların önü açılacak:

Artemis 1 görevi kapsamında Orion kapsülünü Uzay Fırlatma Sistemi roketiyle fırlatmak için yaptığı testlerin son aşamasında olduğunu açıklayan NASA, bu görev sayesinde gelecekteki mürettebatlı test uçuşlarının yolunun açılacağını belirtti. Açıklamada ayrıca, “Giderek karmaşıklaşan bir dizi görevin ilki olan Artemis 1, derin uzay araştırmaları için bir temel sağlayacak ve Artemis II görevindeki mürettebatla ilk uçuştan önce insan varlığını Ay'a ve ötesine taşıma konusundaki kararlılığımızı ve yeteneğimizi gösterecek” ifadelerine yer verildi.

NASA, Apollo’nun ikiz kız kardeşi anlamına gelen ve Ay’a ilk kadın astronotu göndereceği Artemis görevini “Artemis misyonları ile NASA, ay yüzeyini hiç olmadığı kadar keşfetmek için yenilikçi teknolojiler kullanarak, Ay'a ilk kadın ve ilk beyaz olmayan kişiyi götürecek. Ticari ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapacağız. Ardından, bir sonraki dev adımı atmak için Ay'da ve çevresinde öğrendiklerimizi kullanacağız: ilk astronotları Mars'a göndermek” şeklinde açıklamıştı.