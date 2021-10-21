Güney Kore'nin Yerli Roketi, Bir Kez Daha Başarısız Oldu

Güney Kore'nin yıllardır üzerinde çalıştığı Nuri isimli yerli uzay roketi, geçtiğimiz saatlerde fırlatıldı. Sahte bir uyduyu yörüngeye yerleştirmek için fırlatılan roket, ne yazık ki başarılı olamadı. Güney Kore Devlet Başkanı, sorunların üstesinden gelineceğini açıkladı.

Bugüne dek daha çok teknoloji şirketleri sayesinde haberlerimize konu olan Güney Kore, bu kez uzay sektörü ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyle karşımızda. Hükümet, bir süredir üzerinde çalıştığı yerli roket "Nuri"yi geçtiğimiz saatlerde resmen uzaya fırlattı. Ancak bu fırlatma, ne yazık ki başarısız oldu. Nuri, Korecede "Dünya" anlamına geliyordu.

Türkiye saatiyle 11:00’de fırlatılan roket, üzerinde sahte bir uydu taşıyordu. Bu roketin görevi, sahte uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmekti. Ancak bu beklenti karşılanamadı. Nuri, sahte roketi yörüngeye yerleştiremedi. Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından yapılan açıklamalarda, "Maalesef amacımıza tam olarak ulaşamadık." ifadelerine yer verildi.

"Başarıya ulaşmamız uzun sürmeyecek"

Proje kapsamında çalışan görevliler için övgü dolu cümleler kuran Moon Jae-in, çalışmaların devam ettiğini söyledi. "Yükü hedeflenen noktaya fırlatmamız çok uzun sürmez." diyen Güney Kore Devlet Başkanı, "Kore Uzay Çağı yaklaşıyor." ifadeleriyle de bu roketle ilgili ne kadar ciddi olduklarını gözler önüne sermiş oldu.

Güney Koreli mühendisler şimdi, Nuri'nin eksik yanlarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Takvimler 19 Mayıs 2022'yi gösterdiğinde, Nuri'nin yeniden fırlatıldığına şahitlik edeceğiz. Eğer o fırlatma başarılı olursa, Güney Kore yıllardır devam eden hayalini nihayet gerçekleştirmiş olacak.